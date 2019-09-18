晉裕：樓市今輪調整料跌13%

中評社香港9月18日電／中美貿易戰與香港社會衝突持續，晉裕集團投資研究部投資分析師黃子燊昨於記者會表示，樓市短期下行風險較大，以樓市與股市間的互動規律來推算，估計現周期樓價有機會錄得約8%至13%跌幅，但具體調整期則需要視乎恒指何時見底。



空置稅加快發展商推盤



香港文匯報報道，黃子燊表示，受經濟及本地社會不穩等因素影響，本港樓市短期的不確定性增加，市場信心亦因而變得薄弱，以今年計，他估全年樓價只會有低單位數升幅。



他續指，實行空置稅會對短期供應有影響，因會增加發展商的持貨成本，現時亦看到他們加快以貼市的價錢推售樓盤的趨勢。惟中長期而言，發展商可透過減慢起樓的速度及在投地時將空置稅計算在內以減少影響。而且，由2023年開始，私樓新增供應料出現較大跌幅，加上公私營房屋比例將由六四比轉為七三比，進一步減低私樓供應，因此樓市中長期仍為上升趨勢。



供求失衡改善緩和升幅



晉裕集團昨發表最新《香港樓市展望報告》，預料香港整體對樓宇的需求仍大於供應，樓市維持上升趨勢。然而，住宅供求失衡情況亦會有所改善，故未來4年樓價升幅將有所放緩。報告同時指出，隨人口結構轉變，適齡首次置業人口將會大幅減少，因此未來上車戶型（如開放式、一房戶）的承接購買力將日益減弱，相反改善型住屋需求的中型及大型單位（如市區兩房戶及三房戶）則前景較好。



另一方面，黃子燊表示，由於本港近期發生的“社會事件”導致投資信心轉弱，有客戶期望透過多元化投資產品及地區分散風險。他續指，近期開設離岸戶口的客戶人數增加。