李昭平：明年1月國民黨一定贏得大選

中國國民黨中常委、航空運輸產業工會理事長、兩岸福利交流促進會主席李昭平（黃楊攝） 中評社寧波9月19日電（記者 李娜）9月18日，中國國民黨中常委、兩岸福利交流促進會主席李昭平在第三屆海峽兩岸經濟社會發展（寧波）論壇開幕式發言時表示，兩岸民間交流、互動和合作是民心所向，未來不管是任何一個人、任何一個政黨執政，都不可能再走回頭路了。發言最後，他非常有信心的說，明年的1月11號，中國國民黨一定會贏得大選！到時候，兩岸關係必定會更加密切、更加和諧，也讓我們從兩岸一家親變成兩岸一家人。



李昭平在開幕式上發言時說，當前兩岸官方關係凍結，舉辦這樣的民間交流活動更具有指標意義。去年，習近平主席與台商見面的時候曾經說過，兩岸要攜手合作。短短20年間，中國大陸的經濟成就令全球矚目，其中台資企業扮演了極為重要的角色。同時，台灣經濟也因此受惠，分享了經濟快速成長的相關利益，凸顯了互補互惠。“兩岸雙贏”不只是口號，已經有了實際的成就。



目前大陸已經成為台灣最大的貿易夥伴，李昭平看到，現在大陸發展長三角一體化，寧波的地理位置 、營造的投資營商環境是其他地方沒法相比的。浙江省的四個目標是政府有為、市場有效、企業受益、人民有利，再加上浙江省的惠台政策74條正在落實。他認為現在是到寧波投資的最佳機會。



“但非常可惜的是，在過去3年，台灣民進黨政府很多錯誤的政策，造成兩岸官方關係蒙上了陰影，但是民間的交流是不斷的，它也直接影響到兩岸的決策層面。”李昭平說。



李昭平表示，兩岸民間交流、互動和合作是民心所向，未來不管是任何一個人、任何一個政黨執政，都不可能再走回頭路了。歷史，我們沒有辦法改變，但是我們可以把握點現在、創造未來。兩岸必須攜手合作，共同發展大中華經濟圈。



最後，李昭平報告說，“我們有信心在明年的1月11號，中國國民黨一定會贏得大選！到時候，我們的兩岸關係必定會更加密切、更加和諧，也讓我們從兩岸一家親變成兩岸一家人。”

