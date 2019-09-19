劉性仁答中評：澳門新特首面臨的機會與挑戰

中國文化大學國發大陸所副教授劉性仁 中評社北京9月19日電（記者 張爽）國務院總理李克強9月4日主持召開國務院第三次全體會議，決定任命賀一誠為澳門特別行政區第五任行政長官，於2019年12月20日就職。中國文化大學國發大陸所副教授劉性仁對中評社表示，澳門確實存在許多深層次問題有待解決。賀一誠領導下的特區政府如何能做好與北京當局及澳門當地民眾及時迅速準確溝通，將是未來澳門特區政府所面臨的嚴肅課題。



劉性仁對中評社說，有別於香港正處於動盪多事之秋，同為“一國兩制”下的澳門正在進行變化，澳門發展模式一直以來被外界所忽略，我們往往對於香港的看重要多於澳門，然而澳門發展模式及所面對的問題，恐怕也不能輕忽之；大陸推廣“一國兩制”模式與實踐經驗，是否澳門模式要比香港模式更值得深究，頗值得探討。



他指出，新任行政長官賀一誠在澳門常年在多個社團中位居要職，服務甚深；擔任立法會主席，對澳門發展情況並不陌生，當賀一誠赴北京領受國務院總理李克強頒授的澳門特區第五任行政長官任命令，及接受國家主席習近平會見後，可以想見，其未來任重而道遠，機會與挑戰並存。



劉性仁認為，澳門確實存在許多深層次問題有待解決，而這些澳門既存問題，有歷史原因，也有許多在發展過程中逐步產生及變化的，包括土地和人才資源問題；博彩業長期在經濟中的比重較大；以及房屋、交通、長照等問題。故澳門特區政府必須透過區域合作，大力推動經濟的適度多元發展，這是可以理解的，而大灣區發展，正好提供澳門解決部分問題的條件。



劉性仁建議，對於新上任的賀一誠先生，首先，“澳門不能亂”應當是前提，特別是在香港情況難以收拾之際，澳門必須保持平穩狀態，同時也必須借鑒香港所發生的各種情況及亂象，早日提出預防和解決之道，做好溝通與資訊公開透明情況。



“其次，澳門所存在的教育及各種民生問題也必須要設法解決。其中包括失業工人在遊行中抗爭等、年輕人的住房困難、國教中華文化的缺乏等問題，面對粵港澳大灣區和一帶一路工程影響下，澳門也必須承擔和扮演一定角色。”

