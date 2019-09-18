索羅斯對華“宣戰”劍指香港　或將輸光老底

其實，索羅斯作為老對手在挑戰中國的“局”里就從來沒有離開過，這個局就是香港。22年前，索羅斯自視熟悉香港金融套路制定了“完美”的攻擊計劃，先是拆借、囤積港元，僅半年就囤積了2000億港元；然後推高港股，做空恒指期貨，瞅準時機於1997年7月、1998年1月、1998年5月三次大量拋售港元，迫使香港提高利率來維持聯繫彙率，並於1998年6、7月建立大量恒指空倉頭寸；最後靜待恒指暴跌，以賺取暴利。當時香港金融管理局應對資本攻擊只有提高利率一招，而提高利率對股市樓市的打擊極大。就在索羅斯做著“港府必敗帶錢離港”美夢時，中央政府和香港已決定打一場入市保衛戰。



1998年8月14日，特區政府攜1200億港元進入股票和期貨市場，每分鍾接盤3.5億港元，一天之內推漲期指600點，空頭勢力受到打擊。28日，恒指期貨8月合約結算日，戰況空前激烈，空頭勢力火力全開，政府照單全收，恒指始終維持在7800點以上。當閉市鍾聲響起，一切塵埃落定！索羅斯空頭勢力被迫在高位交割，洗劫香港的美夢破滅。這場香港金融保衛戰是中國政府參與世界金融戰的“首秀”，香港也從此成為索羅斯的“傷心地”。



在港設對沖基金 提前布局



不過，索羅斯的勢力並未就此別過“傷心地”。經過精心籌備，2009年3月，索羅斯之子Robert Daniel Soros在香港以1港元資本注冊成立了SFM HK Management對沖基金公司，作為其量子基金的分支機構，並在當年11月1日獲得香港證監會牌照，8日正式開業。辦公室位於中環的國際金融中心（IFC）二期35樓，正好在香港聯彙狙擊戰對手金管局的樓下，較勁意味甚濃。公司開業之初有16名持牌人士，多數曾在高盛工作過，熟悉內地業務。



該基金公司按規定只能向機構投資者提供服務，最初兩三年曾積極參與IPO打新股，也籌劃過成立房地產基金，但收益一般；後偏愛國企和龍頭股，投資策略以穩為主。2015年內地股市出現大幅震蕩後不久，索羅斯對全球經濟前景表示擔憂，據傳開始更經常聯繫公司高層，指導交易也更多了。現在回頭看2015年“股災”，越來越多跡象表明這與香港的境外機構惡意做空A股直接相關。2016年，SFM HK在香港增加人手，市場一度曾傳索羅斯重出江湖之後要在香港大幹一場。2018年12月，SFM HK因無抵押賣空即“裸賣空”遭香港證監會譴責並罰款150萬港元，這已是其5年內因“裸賣空”第二次違規。



SFM HK自成立之日起一舉一動就備受市場矚目，相關業績平平，但作為一個布局或潛伏的棋子是夠格的。也許是尋找新的盈利模式不順，也許只是個掩護做空主業的障眼法，索羅斯最為擅長的似乎還是外彙市場。2013年初，索羅斯做空勢力大量借入日圓沽空，以香港為平台在短短幾個月中賺取利潤逾10億美元；後在澳元大跌中也有SFM HK的身影閃現，據傳SFM HK名義下建立了相當於10億美元的澳元沽盤，很快澳洲降息，索羅斯再下一城。



再狙港幣 謀為22年前報仇



現在看，做空香港可能是索羅斯至今唯一一次的戰敗，索羅斯此番“打敗中國”的表態大有不搞亂、搞垮中國就死不瞑目的樣子，也證明22年前的事他一直記恨到現在。但其之所以選擇這個時候向中國宣戰，應該是聞到了香港的一些“腥味”。



一方面，中美貿易戰延宕一年有半，至今沒有明顯緩和跡象，且呈現長期化趨勢。香港與內地聯繫緊密，遲早會遭美“綁架”，恐有“池魚之殃”。目前，內地經香港轉口貿易已受到直接沖擊，營商環境和投資氣氛也因貿易戰受到不同程度的損害和打擊。而由貿易戰可能引發的“彙率戰”、“金融戰”也在迫近。10月初在華盛頓將舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，美財長姆努欽已放話要與中國談彙率問題。之前，美林證券預測港元將是中美彙率戰的“終極戰場”。



另一方面，當前香港局勢複雜嚴峻，暴力、違法活動仍然未得到遏制，維護“一國兩制”原則底線、維護香港繁榮穩定正處於重要關頭。經濟深層次矛盾會引發政治、社會危機；反過來政治爭拗、社會動蕩、法治不彰也必然提供境外做空勢力、反華勢力攻擊香港經濟金融的機會。就在索羅斯放狠話前幾天，美國控股的評級機構惠譽國際罔顧現實、主觀臆斷地宣布調低香港主權信貸評級，從“AA＋”下調至“AA”，評級展望由“穩定”轉為“負面”，這是該機構24年來首次下調香港信貸評級。穆迪公司也於9月16日宣布將香港的信貸評級從穩定調至負面。其中有沒有遙相呼應和默契，不言自明。



中國必重拳回擊



香港資本流動量大速猛，監管相對寬鬆，便於做空機構上下其手，加之金融業長期由外資掌控話語權，索羅斯如果再次選擇香港作為做空內地的突破口，不僅直接影響內地南下香港的資本，如2016年底以來外資投行、評級機構、做空勢力頻頻狙擊和做空內資港股，而且會通過傳導引發內地股市、房市和債市動蕩，進而危害中國發展大局。



經濟安全是國家安全的基礎，中國絕不允許在香港出現“經濟政變”，不會放任評級機構的惡意打壓，更不會放任索羅斯們的惡意做空，必會重拳回擊。在哪裡倒下不一定就能在哪裡站起來，奉勸索羅斯們以中國為敵到頭來復仇不成，反倒可能賠上身家、送了性命！



走筆至此，也有一點不禁唏噓。馬來西亞總理馬哈蒂爾就曾把小他兩歲的索羅斯視作“竊取了馬來西亞人民財富的敵人”。索羅斯生於1930年，本應當安享晚年，成為一個受人尊敬的長者，不幸的是在這一出反華大戲里入戲太深，將至鮐背之年仍口噴狂言、惡言，是為妖！



亞洲金融風暴廿二年 馬哈蒂爾仍恨貨幣炒家



索羅斯在過去幾十年里投資作風凶猛、蠻橫推廣民主理念的做法爭議不斷，他頭上貼著“金融大鱷”、“干涉內政的破壞者”、“麻煩製造者”的標簽，被指責引發危機並從中牟取暴利。匈牙利、俄羅斯、馬來西亞等國家都對他深惡痛絕，馬來西亞總理馬哈蒂爾也一直大斥他為“奸商”。



在九七金融風暴中，馬來西亞被索羅斯的量子基金狙擊，令林吉特狂貶35%，政府損失數百上千億美元，股市市值更跌去一半。總理馬哈蒂爾公開斥責索羅斯是個惡棍。他為了擊退貨幣炒家，不顧西方反對，強力實施了資金管制和固定彙率等措施，並拒絕來自國際貨幣基金組織（IMF）的援助。IMF最初大批這種政策為歷史的倒退，索羅斯也恐嚇馬哈蒂爾的政策將會為國家帶來嚴重危機，但歷史證明，馬來西亞的經濟在短暫陷入衰退後，次年便大幅反彈至危機前水平。諾貝爾經濟學獎得主克魯明（內地譯克魯格曼）、世界銀行和IMF事後都承認，馬哈蒂爾的舉措起到“穩定錨”的作用。



事情過去逾二十年，馬哈蒂爾依然非常敵視貨幣炒家。他2017年接受訪問時表示，貨幣投資應只為一門生意，而不應把貨幣當作為商品炒賣，人為地把它貶值，並令貧窮國家變得更窮。馬哈蒂爾還認為，索羅斯試圖通過其非政府組織網絡“殖民”馬來西亞，最終目的是“政權更迭”。（大公報特約撰稿人 思成）



法國前總理談香港：暴力是死胡同

