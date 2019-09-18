民眾黨政治獻金帳戶開通　開始接受捐款

台灣民眾黨政治獻金帳戶正式開通並開放民眾捐款。（照片：台灣民眾黨提供） 中評社台北9月18日電／台北市長柯文哲在8月6日舉行台灣民眾黨創黨成立大會，並於8月23日由“內政部”審核通過。台灣民眾黨今天發布新聞稿表示，政治獻金帳戶正式開通並開放民眾捐款，歡迎所有願意跟台灣民眾黨一同成長茁壯的朋友，用實際的行動贊助及支持我們。



此外，台灣民眾黨官方網站也在日前正式上線，不僅開放線上入黨，還開放申請為“黨友”。



台灣民眾黨表示，感激各界的期待與支持，自8月6日創黨大會以來各界的殷殷期望都是民眾黨進步茁壯的能量，在政黨的惡鬥下，台灣人民仍繼續被困在屬於仇恨的淺灘及恐懼的泥沼中。現在，政治能有新的選擇，台灣民眾黨秉持“心存善念、盡力而為”為民眾發聲。



台灣民眾黨並提醒捐贈者遵守政府相關規定：



(1)、捐贈者資料請務必填寫完整。若不完整將直接列屬匿名捐贈，且匿名捐贈金額超過新台幣1萬元須依法全數繳交國庫。



(2)、超過新台幣10萬元以上現金捐贈,應以支票或經由郵局、銀行匯款。



(3)、外國、大陸地區、香港及澳門居民、法人、團體或其它機構，依法不得捐贈。



(4)、未具選舉權之人、同一種選舉擬參選人，依法不得捐贈。



(5)、與政府機關(構)有巨額採購或重大公共建設投資契約、或與政黨經營或投資之事業有巨額採購契約，且在履約期間之廠商或個人，依法不得捐贈。



(6)、有累積虧損尚未依規定彌補之營利事業、政黨經營或投資之事業、財團法人及宗教團體，依法不得捐贈。



(7)、每年對本黨捐贈金額上限(超過部分須依法繳交國庫)：個人：新台幣30萬元、營利事業：新台幣300萬元、人民團體：新台幣200萬元。



(8)、其它規定請參閱政治獻金法或“監察院”網站。



台灣民眾黨政治獻金帳戶：



戶名：台灣民眾黨政治獻金專戶



行庫：台北富邦（市府分行） 機構代碼：012



帳號：411-102-039-289