約宋見面碰軟釘子　柯：宋說要等局勢穩定

台北市長柯文哲向媒體證實，日前有約宋楚瑜見面，但宋回應等17日過後再談。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月18日電（記者 鄭羿菲）外傳台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲約親民黨主席宋楚瑜見面碰軟釘子，柯18日受訪時證實，之前有跟宋楚瑜聯絡過要約見面，宋則回應等917（連署登記截止日）局勢穩定後再談。



因親民黨、時代力量手握政黨推薦2020人選門票，鴻海創辦人郭台銘未參與2020連署競選後，柯宋動向成為媒體焦點。



友柯的親民黨台北市議員林國成昨天證實，柯文哲有意和宋楚瑜約見面，但宋卻給了目前排不出時間的軟釘子。其實柯半個月前就要約宋在17日見面，但宋與柯“有心理障礙”。



柯文哲18日上午在台北市政府接受媒體訪問時表示，之前有跟宋楚瑜聯絡過要約見面，而宋則回應等917局勢穩定後再談。媒體追問是要找親民黨合作？柯則說，其實宋主席跟他的私交本來就還不錯，這本來就常常有在聊天什麼的，合作則看要合作什麼啊。



被問到郭台銘不參與2020連署競選後，雙方有可能在不分區域、區域“立委”選舉上合作嗎？民眾黨沒母雞會不會影響基層參選意願？柯文哲指出，他現在就不曉得郭董的下一步怎麼樣，他聽說前台視主播吳怡萱才剛去上班第一天就失業，哈哈哈。



柯文哲話鋒一轉正色道，還是會影響到基層參選意願，沒有母雞小雞就要自立自強，不然怎麼辦？