第3屆海峽兩岸經濟社會發展（寧波）論壇舉行

第三屆海峽兩岸經濟社會發展（寧波）論壇開幕式現場（黃楊攝） 中評社寧波9月19日電（記者 李娜）9月18日，第三屆海峽兩岸經濟社會發展（寧波）論壇在寧波舉行，本屆論壇主題為“新四通 心相通”，約有250餘位來自海峽兩岸的嘉賓參加此次論壇。



全國政協副主席、民革中央常務副主席鄭建邦，全國人大常委會委員、外事委員會副主任委員、民革中央副主席張伯軍，全國政協常委、港澳台僑委員會副主任、台盟中央專職副主席吳國華，中共浙江省委副書記、寧波市委書記鄭栅潔，中國僑聯副主席、浙江省政協副主席、民革浙江省委會主委吳晶，國台辦原副主任、海協會原副會長王在希等出席論壇。台灣嘉賓有中國國民黨中常委、兩岸福利交流促進會主席李昭平，中國國民黨中常委、台灣中華兩岸青年交流協會理事長、青年工作委員會總會長曾文培，中國國民黨中央委員謝坤宏等。郑建邦、郑栅洁、吴晶、李昭平、曾文培在开幕式上致辞。全國人大常務委員會委員、外事委員會副主任委員，民革中央副主席張伯軍主持論壇開幕式。



鄭建邦在致辭時說，本屆論壇以“新四通 心相通”為主題，圍繞進一步深化兩岸經濟社會融合發展，推進兩岸經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，廣泛進行研討並徵求兩岸各界的意見建議，具有重要意義。希望本屆論壇能夠深入交流“新四通”的理論、實踐問題，凝聚兩岸同胞共識，為推動兩岸融合發展作出應有貢獻。



鄭建邦表示，寧波作為浙江台商投資最為集中的地區，區位優勢突出，多年來持續深化對台經貿合作，寧波口岸進口台灣貨物總量連續多年排名大陸首位。近年來，寧波在支持台商台企發展、維護台胞合法權益、支持台灣青年創業就業等方面做了大量扎實有效的工作，特別是響應“31條措施”出台了“寧波80條”，贏得廣泛贊譽。本屆“寧波論壇”內容豐富、形式多樣，相信將為推動甬台兩地乃至海峽兩岸的交流合作發揮重要作用。希望更多朋友把握良機，在寧波實現發展夢想。



浙江省委副書記、寧波市委書記鄭栅潔代表中共浙江省委、寧波市委向論壇召開表示祝賀，並介紹了浙江省、寧波市經濟社會發展情況。他說，兩岸各界人士相聚寧波，圍繞“新四通·心相通”開展全面深入的研討交流，這對於落實習近平總書記的重大政策主張，具有十分重要的現實意義。我們真誠期望大家暢所欲言，提出更多推動兩岸關係和平發展的好想法、好建議。我們將充分吸收大家的真知灼見，積極探索甬台經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通的新路徑、新機制，進一步提升甬台交流合作水平，增進甬台人民實際利益，為推動兩岸關係和平發展作出新貢獻。

