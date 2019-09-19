比爾·蓋茨：中國在非洲推廣玉米種植技術

來源：21世紀經濟報道 “我們出生在一個富裕的國家，父母都是境況良好的白人，他們生活在蓬勃發展的社區，把我們送進了一流的學校。種種這些因素讓我們更有可能獲得成功。”



“然而，還有數十億人生活在這些分界線的另一邊。對於其中的幾億人來說，他們的人生注定充滿艱辛。”



這是比爾及梅琳達·蓋茨基金會（下稱蓋茨基金會）聯席主席比爾·蓋茨夫婦在9月17日發布的2019年《目標守衛者報告》卷首語中說的話。蓋茨夫婦自2017年起每年發布一份《目標守衛者報告》，以追蹤聯合國可持續發展目標（下稱SDGs）的完成進度，並在各國領導人齊聚紐約 參加聯合國大會期間發布。



“在我們撰寫這篇文章時，全球仍有數十億人預計無法達到這些目標（SDGs），從而過上體面的生活。”蓋茨夫婦說，“如果我們想要加速進步，就必須解決不平等問題，不再讓運氣決定人的一生。”



今年的報告就把焦點放在了全球不平等上。9月5日，比爾·蓋茨在與中國媒體的電話採訪中說，雖然每個國家都在討論這個問題，但不平等最極端的表現是，有的地方的兒童無法活到5歲，或者由於嚴重的營養不良身心發育不健全。報告顯示，以乍得和芬蘭兒童死亡率為對比，雖然乍得的人口總數僅是芬蘭的三倍，但乍得兒童的死亡幾率幾乎是芬蘭的55倍。



報告指出，儘管全球各地（即使是衛生和教育狀況最差的地方）的生活質量都在不斷改善，但仍有4.3億人口（約占全球總人口的1／15）缺乏基本的衛生和教育條件，而且國與國之間、各國不同地區之間以及兩性之間都持續存在著巨大的差異。



“我們這次採用了一個新的分析方法，對一個國家內部的不同地區進行對比。我之前就料想到不同地區之間的差距會很大，但結果仍然令我感到驚訝。”蓋茨舉了這樣一個例子：印度 表現最好的地區幾乎和美國處在同一水平——5歲以下兒童死亡率僅為1%，而且大多數孩子都能上大學；但印度表現最差的地區卻和非洲最差的地區情況類似——5歲以下兒童死亡率超過10%，也很少有人能完成高中教育。



要解決這些不平等問題，蓋茨說，“我們最需要關注的重點是為全民提供初級衛生保健，切實了解女性的生存生活條件，並確保避免因氣候變化導致各國發展出現倒退，尤其在非洲和其他赤道地區。氣候變化可能導致這些地區的情況變得更加糟糕。”



非洲情況正在引起蓋茨基金會的擔憂。報告稱，理想情況下，撒哈拉以南非洲地區應該與南亞近年來的發展趨勢相仿，即貧困人口占比直線下降。然而，根據目前的預測，該地區從現在到2030年的進步速度反而會相對放緩。



在談到中國的發展成就時，蓋茨表示，中國在很多方面為國際社會樹立了最佳榜樣，包括提高健康和教育的絕對水平、切實解決不平等問題等，中國還制定了到2020年消除極端貧困的宏偉目標，並極為重視這方面的工作，這很了不起。他表示，蓋茨基金會正在開展項目，以支持中國實現這一非常值得為之奮鬥的目標。



非洲糧食安全問題嚴峻



在討論不平等議題時，今年的報告依然重點關注了氣候變化的挑戰。“最不公平的是，受氣候變化影響最嚴重的恰恰是全球最貧困的農民。他們沒有做任何導致氣候變化的事，但因為自身生計依賴於雨水，導致他們會首當其衝。”蓋茨夫婦在報告中說，“這些農民沒有資源對抗乾旱、洪水、牲畜突發的疾病，以及破壞莊稼的新型害蟲。”



聯合國糧食及農業組織日前發布的《世界糧食安全和營養狀況》報告顯示，2018年，全球挨餓人數連續第三年上升至8.216億，其中，非洲的情況尤其令人擔憂。當被問到2030年前實現“零饑餓”SDG的前景時，蓋茨向21世紀經濟報道記者回應道，“從全球範圍來看，糧食問題並不是一個巨大的挑戰。但它對貧困國家來說確實是個嚴峻的問題，尤其是非洲的貧困國家。”

