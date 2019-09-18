工聯新民黨冀領展租減半渡時艱

工聯會及新民黨到黃大仙中心領展停車場請願，希望領展減租。（圖片来源：文匯報） 中評社香港9月18日電／工聯會及新民黨多名立法會議員、區議員及社區幹事昨日到黃大仙中心領展停車場請願，希望領展能在現時經濟較差的時期，為轄下商場商舖減免一半租金，為期半年，以紓緩社會民生、緩解矛盾。



近日示威持續，民生大受影響，工聯會立法會議員麥美娟、何啟明，新民黨主席葉劉淑儀、副主席容海恩等昨日到領展請願。麥美娟指出，近月經濟受反修例事件影響，業界估計本月銷售額跌幅可能達五成，尤以飲食、零售、旅遊業最受影響，生意大幅下跌。



她舉例，飲食業第二季總收益下跌4.6%，市民消費減少但租金高企，導致酒樓經營困難，工聯會最近就協助了近700名因酒樓結業而被解僱的從業員，相信第三季情況會更差。



特區政府已宣佈會請房委會將公屋商場租金減免五成，為期6個月，麥美娟和葉劉淑儀呼籲，在目前經營困難下，領展管理層應根據民情帶頭減租五成，為期半年，發揮帶頭作用，令持有其他公營屋物業的發展商可跟隨，既解眾多小本經營者燃眉之急，亦有助紓緩基層民生，並希望未來領展就停車場凍結租金加幅或減租，在目前艱難市道下與市民共渡時艱。



今年初，葉劉淑儀及麥美娟聯合提出針對領展的私人條例草案，建議修訂《房屋條例》，設立租客續期優先權，以回應社會對業主以拒絕續租來逼走小商戶的關注，但政府在立法會休會前回覆稱“不作考慮”。但經過幾個月社會的環境變化，及立法會受破壞後，麥美娟促請政府重新考慮現時的情況，令條例草案可盡早在立法會通過，保障商場的小商戶。



葉劉淑儀則批評，近年國際信用評級很重視企業的環境、社會及管治表現，領展在社會方面顯然表現較差，只顧賺錢，沒有兼顧社區需要。



領展行政總裁王國龍接收請願信。他表示，領展一直留意本地經濟形勢，知悉近期一些主要商業區的零售商舖，因受社會活動影響而收入受損。惟領展商戶主要服務屋苑居民，業務相對穩定，而對個別租戶的具體需要，領展會處理並保證其得到適當支援，但不會有一刀切計劃為所有租戶減租。



（来源：文匯報）