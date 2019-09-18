朱投入艱困選區？洪秀柱：支持方式有很多種

洪秀柱18日出席“重陽敬老-義剪義燙”活動，與前新北市長朱立倫同框。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月18日電（記者 洪德諭）前中國國民黨主席朱立倫17日晚間在臉書放上與前國民黨主席洪秀柱的合照，並提到兩人喝下午茶，到底談了些什麼？洪秀柱表示，主要是她這次要去台南第六選區參選“立委”，是朱岳家所在的地方，允諾會協助這次選舉。由於朱在2020大選角色未定，是否希望朱效法投入艱困選區？洪則說，當然期盼更多人下來艱困選區，但方式是很多種，包括給予支持，不一定要人家用哪一種方法進行。



洪秀柱18日出席在新北市永和“國父紀念館”舉行的“重陽敬老－義剪義燙”活動，與國民黨前主席朱立倫同框，為避免媒體在不合上大做文章，兩人在舞台上合體，洪秀柱充當主持人歡迎朱立倫，朱立倫也替洪秀柱拉票還用手搭著洪的肩膀。另出席者還包括新北市副議長陳鴻源、議員江怡臻與葉元之等人出席。



朱立倫17日晚間在臉書放上與洪秀柱的合照，對於此事洪秀柱表示，朱立倫來看我是因為這次到台南市是朱非常熟悉的地方，也是岳家所在地方因此特別來關心，一方面給予加油打氣與鼓勵甚至肯定，同時朱也說願意在這次那麼困難選區中盡他所有力氣，跟岳家一起協助。



媒體詢問是否有談到韓朱配，洪秀柱則回答，沒有跟朱提到這點。

