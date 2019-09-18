拜會縣市長？王金平脫口：如果參選的話

王金平接受媒體聯訪。（中評社 倪鴻祥攝） 大批記者到現場採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月18日電（記者 倪鴻祥）被問到會不會參選2020，中國國民黨不分區立委、前“立法院”長王金平今天上午受訪時重申“誰也不知道，隨著因緣走”。他還稱，已連署超過20萬份，但他還是尊重國民黨。



針對昨日拜會台中市長盧秀燕送上地方規劃案，並強調未來還會一一拜會國民黨籍縣市長，王金平今天脫口表示，他這麼用心做，無非就是說他如果參選的話，這個就是他整套、整體的一個國家發展、國家生存之道的一個做法。



王金平上午會見日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫之前，受訪做上述回應。



之前聲稱有朋友幫他連署逾28萬份的王金平並未登記2020連署參選，他表示，本來就不準備去了，他已經連署超過20萬份了，但是他還是尊重這個黨（國民黨），現在再去用連署的方式也根本不是時候。



媒體追問所以你不會繼續參選下去了嗎？



王金平重覆說三次“誰也不知道”，他說“隨著因緣走，我講過多次了，因緣怎麼樣，一個變化，跟著因緣走就是了”。



對於王金平昨天拜會台中市長盧秀燕，王金平表示，22個縣市的規劃他都做完了，聯絡好的話他都會一一的為縣市長做一些說明，讓他們了解他的看法，提供給他們做參考。



王金平表示，會有這發想，是因為他老早完成的國政白皮書，延伸下去就是怎樣讓中央跟地方能夠結合，能夠成為夥伴關係，橫的夥伴關係，直的當然還是有中央跟地方的關係，這樣子整個國政才是一個很完整的做一個規劃。