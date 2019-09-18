呂秀蓮痛批蔡英文　任內弊案連連

呂秀蓮。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月18日電（記者 黃筱筠）呂秀蓮17日到“中選會”登記連署參選2020，她今天跟民進黨主席卓榮泰會面後，開始滔滔不絕痛批蔡英文。她說，自從蔡英文當選進入“總統府”，越支持你的越遭受到難堪，蔡離民意太遠，要進到民進黨部門禁森嚴，連她都不敢進到中央黨部，非常官僚。她還是期待蔡英文未來幾個月要反省檢討，不是出現弊案都變成關起門來的弊案。這麼多弊案都沒辦法嗎？有任何質疑就攤開來讓大家檢驗，不要每件事情都交給司法。



呂秀蓮痛批，以前人家說法院是國民黨開的，現在只要出現弊案，包括蔡英文的博士論文，就送到法院。為什麼要讓法官這麼忙，選舉一到政治垃圾案件都要送去司法，“總統”被質疑第一時間可以說明就沒事了。



她表示，新台幣300萬元堆起來是多少？為什麼需要皮箱？裡面只有300萬嗎？這種話會一直傳，“總統”你可能聽不到，我都聽得到”，她太愛民進黨愛之深責之切，但是兩年來她失望再失望，這麼多弊案都沒辦法嗎？有任何質疑就攤開來讓大家檢驗，“畢業證書就讓大家聞香（閩南語指觀賞）一下”，這麼簡單的事情，不要這麼複雜，可以透明的東西不要這麼神祕。



呂秀蓮又說，她以民進黨身分參選6次，每次都替民進黨取得漂亮戰果，2016年是因為大家不投國民黨，蔡英文才當選“總統”，但是她以2016年8月跟2018年8月當基準比較，經過兩年之後民進黨支持度從51.6%降到29.5%。蔡英文真的有本事領導，兩年“總統”兼任黨主席，政黨支持度滑落這麼多，“當然比馬英九更厲害、更能幹”。