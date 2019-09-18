發改委：豬肉價格趨於穩定　物價有望保持平穩

豬肉價格趨於穩定。 中評社北京9月18日電／國家發改委今日召開9月份新聞發布會，發布宏觀經濟運行情況。國家發改委政策研究室副主任、新聞發言人孟瑋表示，從近期監測情況看，豬肉價格趨於穩定。從物價走勢分析看，國慶節期間，物價有望繼續保持平穩運行。



孟瑋介紹，今年以來，我國物價運行在合理區間。1—8月，居民消費價格指數（CPI）平均同比上漲2.4%，8月份同比上漲2.8%，漲幅與上月持平；工業生產者出廠價格指數（PPI）比去年同期上漲0.1%，8月份同比下跌0.8%。進一步看，物價上漲的結構性特征明顯，主要表現為食品價格上漲。受非洲豬瘟疫情等因素影響，豬肉價格明顯上漲，帶動食品價格漲幅較大。但從剔除食品和能源價格的核心CPI來看，8月份同比上漲1.5%，1—8月平均上漲1.7%。



孟瑋指出，保持物價特別是重要民生商品價格基本穩定，事關人民群眾尤其是困難群眾的基本生活。今年以來，國家發改委會同有關部門出台了一系列政策措施，著力保障市場供應，促進物價基本穩定。比如，牽頭制定出台保供穩價的方案和措施，大力支持生豬養殖能力建設，增強儲備調控能力，切實做好困難群眾基本生活保障等。目前一些措施已在有效落實中，並產生了一定積極成效。



孟瑋表示，從近期監測情況看，豬肉價格趨於穩定，9月11日—17日，36個大中城市豬肉平均零售價格日均漲幅為0.28%，較8月份明顯收窄；其中，中秋節第2天（9月14日）下降0.22%，36個大中城市10漲13跌13平。果蔬價格小幅回落，9月17日，水果、蔬菜平均價格比8月底分別回落3.2%和2.2%。



孟瑋說，下一步，國家發改委將會同有關部門繼續密切監測重要民生商品市場價格變化，根據需要及時採取相應調控措施，保持物價基本穩定。



（來源：人民網）



