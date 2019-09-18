國民黨成立醫療委員會　醫界人士挺韓

國民黨成立醫療委員會挺韓國瑜。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天上午在中央黨部中山廳成立“中國國民黨醫療委員會”，號召醫療相關團體，包含西醫師、中醫師、牙醫師、藥師及醫療機構等領域幹部參與，黨主席吳敦義親自出席授證，2020參選人韓國瑜的“國政”顧問團總召張善政也與會，眾人高喊“支持韓國瑜 2020重返執政”。



國民黨醫療委員會由前醫師公會全聯會秘書長、鹿港豐安診所院長蔡明忠籌備，經籌備委員一致通過，並擔任首屆主任委員，委員會同時也通過聘任新北市醫師公會理事陳建良擔任秘書長、基層醫師協會理事周祖佑擔任副秘書長。委員會規劃於11月10日醫師節前夕，將成立海內外醫療界挺韓國瑜後援會，並於北、中、南、東地區辦理醫療界座談會。



吳敦義表示，明年1月11日是重要的日子，如果只有贏得“總統”選舉，未來施政未必順利，因為“立委”如果不能過半，施政理念與預算就無法通過，因此他呼籲在場所有醫療界人士，明年大選支持韓國瑜及所有藍軍“立委”參選人，讓國民黨贏得“立法院”60個以上的席次。



吳敦義還說，國民黨明年如果重返執政，要建立有廉能有效率的政府，發展繁榮均富的經濟，公益與和諧、健康、長壽的社會，以及促進和平穩定發展的兩岸關係。



蔡明忠則指出，民進黨政府昨天召開長照會議，不但經費來源沒有說明，對民眾端的需求也沒有說明，讓民眾電話打到爆，還得不到長照的策略。



蔡明忠說，長照並非急就章，90天住在養護之家就可得全年補助並不對，政府應該好好處理長照計劃，目前的政府做了很多事情讓民眾無感，這也是今天醫療界會站出來支持韓國瑜，希望國民黨明年重返執政，重塑長照的美好未來。