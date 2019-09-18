扁說呂天命已過　呂秀蓮：尊重他的言論自由

呂秀蓮。（中評社 黃筱筠攝） 呂秀蓮召開記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月18日電（記者 黃筱筠）呂秀蓮17日到“中選會”登記連署參選2020，陳水扁在臉書爆料說，呂要登記連署前找過他，但扁對呂說，呂的天命已過。呂秀蓮今天回應這個問題時說，扁一直鼓勵她選，“去年鼓勵我，增加一年我就老很多嗎？”“我體諒他，就不要再講了，因為扁不自由，我尊重他的言論自由”。



陳水扁在17日晚間在臉書上說，9月10日上午10點半，呂副來問陳水扁對她參與大選的看法。陳水扁坦承以告呂副的“天年”過去了，去年是她宣布參選的好時機，但她為了宣傳和平中立，只想要參選台北市長。陳水扁認為和平中立是全國性議題，與其選市長不如選“總統”才對。但這次決定太慢了！陳水扁不表贊同。呂副也說不會當選，但當連署45天可以談和平中立，媒體比較會重視報道。



扁也說，8月14日下午4點喜樂島聯盟黨實質領導人或叫“地下主席”郭倍宏董事長來家裡，說他是黨2020大選的總幹事兼操盤手，喜樂島會推出“總統”候選人，雖不會當選，但可以“拉下蔡英文”，而黨爭取不分區“立委”政黨票，剛好透過連署過程蒐集支持者的選舉名單好拉票。



對於登記參選可以拉下蔡英文，呂秀蓮說，“我當然不會接受這樣論調，如果是要拉下某某人，我昨天就會痛罵”，呂抱怨說，媒體都不願意把她的參選聲明登出來，“不要以小人之心度我君子之腹，不要以為國家就是你家”。



至於黨紀問題，呂秀蓮說，“我心靈退黨，但捨不得黨證，用我的青春”，她接著又說，蔡英文領導的民進黨就不一樣，如果民進黨可以改進她也可以肯定，“卓主席來也不敢說要開除我，但是我希望公開開除我”。



至於扁說她登記參選只是希望用連署的45天時間宣傳和平中立，呂秀蓮表示，她尊重扁的言論自由，“連陳水扁都沒有看好我，沒關係”，看好人民就好。