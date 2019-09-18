大熊貓“喬喬”野外引種成功　產下雙胞胎

大熊貓“喬喬”野外引種成功（來源：中國大熊貓保護研究中心） 中評社北京9月18日電／記者18日從中國大熊貓保護研究中心獲悉，該中心參與的野外引種大熊貓“喬喬”，於16日在野外順利產下一對雙胞胎。



大熊貓“喬喬”是熊貓中心從野外救助回來的雌性大熊貓，今年10歲。“喬喬”是自2017年開展大熊貓野外引種項目以來，繼大熊貓“草草”後，第二只在野外成功引種並順利產仔的大熊貓，其幼仔更是首對在野外出生的熊貓幼仔。



據臥龍核桃坪基地管理處負責人吳代福介紹，今年3月，大熊貓“喬喬”被送到天台山參與野外引種。4月初，“喬喬”與野生雄性大熊貓成功交配。之後工作人員在野外環境中持續對它進行監測。



9月16日下午，“喬喬”順利產下一對雙胞胎，大仔被工作人員送往神樹坪基地接受人工哺育，另一只幼仔由“喬喬”自行哺育。



經熊貓中心專家初步鑒定，“喬喬”第一只幼仔為雄性，體重206.6克。通常，大熊貓寶寶剛出生時體重一般在150克左右，超過200克的很少見。目前，兩只幼仔均情況穩定。



中國大熊貓保護研究中心常務副主任張和民介紹，將人工圈養的大熊貓經野化訓練後再放到野外去，跟野生大熊貓交配，產下的幼仔參與繁殖，可以為圈養大熊貓種群增加新的種群基因和活力，實現野生種群和圈養種群血緣的交換。



（來源：新華網）