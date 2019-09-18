崔天凱：美國能否中國發展將決定世界未來

（圖片來源：海外網） 中評社北京9月18日電／當地時間9月17日下午，由中國日報社和中國銀行聯合主辦的第八期新時代大講堂在紐約亞洲協會召開。中國駐美大使崔天凱發表主旨演講，回顧與展望中美關係40年。



他在發言中表示，回望中美建交以來的40年，兩國關係歷經風雨，砥礪前行，取得了當年人們難以想象的巨大成就，給兩國17億人乃至全球70億人帶來了巨大福祉，有力促進了世界和平、穩定和發展。



“在這本應‘不惑’的年份，我們卻發現在中美關係中出現了不應有的‘惑’，‘貿易戰’綿延未息，美方一些人還在鼓吹與中國‘新冷戰’、有限甚至完全脫鈎。中美關係再次走到歷史十字路口，面臨何去何從的大問題。”崔天凱表示，越是這樣的時候，我們越要追根溯源，深入探討一些最根本也可能最簡單的問題。



首先，是關於中美關係出現問題的症結。“美方一些人說，是中國變了，變得強大了、強勢了，要取代美國、要稱霸。”崔天凱認為，“問題不在中國本身，而在於美方對中國的認知出現了偏差。”



他說，幾周後，我們將隆重慶祝中華人民共和國成立70周年。70年來特別是改革開放40年來，中國發生了舉世矚目的變化，取得了巨大的發展。這是一個擁有數千年歷史的文明古國不斷走向現代化的進程。中國從當家做主站起來，到改革開放富起來，現在又走在強起來的道路上。這是不可阻擋的歷史進程，外界稱之為新興，其實準確地說，是我們這個偉大民族的復興。



他強調，儘管GDP等數據耀眼，但中國仍是一個發展中國家。人均GDP不到美國的1／6，還有貧困現象，不同地區、不同人群之間貧富差距較大。當前中國社會主要矛盾已經轉變為人民日益增長的美好生活需要同不平衡、不充分的發展之間的矛盾。我們還有很多硬任務，例如防範化解重大風險、精准脫貧、污染防治等。同時，我們高度依賴海外市場和能源供應，金融體系改革尚未完成，易受外部衝擊。況且中國還沒有實現統一。我們的主要挑戰仍然在國內。

