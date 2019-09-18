70港青70面旗 唱國歌賀國慶

70名香港青年手持國旗在金紫荊廣場唱國歌。（香港文匯報記者 攝） 中評社香港9月18日電／暴徒屢次在暴力衝擊中侮辱國旗等國家象徵，令不少愛國愛港人士感到氣憤。臨近70周年國慶，香港一群青年昨晨組織了70名青年帶同70面國旗，並到香港金紫荊廣場合唱國歌《義勇軍進行曲》和《歌唱祖國》，祝福祖國和香港未來會更好。參與活動的青年強調，只有和平發展，才能令祖國和香港更加強大。



昨清晨未到7時，70名青年已經齊整地集合在金紫荊廣場，每人手中都緊握一面國旗，圍繞著中間最大的五星紅旗，神情嚴肅及激昂地不斷喊出“祝福祖國，祝福香港，生日快樂”的口號。



接著，他們一同清唱《歌唱祖國》，當中歌詞提到的“我們愛和平，我們愛家鄉”、“歌唱我們親愛的祖國，從今走向繁榮富強”，也是在場每位愛國青年的心聲。他們並唱了《義勇軍進行曲》，表達自己愛國情感。



代表發言的孫小姐指，祖國在過去70年，由“站起來”到“富起來”，現在更“強起來”，每一步都是不容易的。為了祖國的發展和香港的繁榮穩定，每一個人都要盡力，在自己的崗位把應盡的責任做好。



她說，他們昨日都是本著為祖國送上祝福意願而來，把這份特別的禮物獻給祖國，並強調只有用和平的方式發展，才能讓祖國和香港更加強大，而不是暴力行為。



參與是次活動、從事金融業的李先生表示，用和平的方式表達訴求是香港傳統精神之一，相信大多數的香港市民是和平的，但最近這段時間社會上部分人突然“變了味”，暴徒的行為更成為香港社會的一個污點。



他直言，在看到暴徒焚燒國旗時，自己感到十分心痛和憤怒，但不論怎樣都不會影響他們愛國的心情，形容“只不過說逆風越大，我們就飛得越高”。

