比爾·蓋茨：中美摩擦或影響全球消除貧困進程

比爾·蓋茨：中美貿易摩擦或會影響全球消除貧困和促進健康的進程。（來源：央視網） 中評社北京9月18日電／蓋茨基金會聯合主席比爾·蓋茨近期表示，中美貿易摩擦可能削弱全球在消除貧困、傳染病方面的努力。



蓋茨在近期與中國媒體的一場採訪中指出，中美之間建立健康互惠的關係不僅有利於兩國自身發展，而且有助於解決重大全球問題。



“在我看來，任何影響國際合作的因素都是一種潛在的倒退，而受此傷害最深的往往是那些最貧困的人群。”蓋茨說。



總部設在美國西雅圖的蓋茨基金會成立於2000年，致力於減少健康和發展領域的不平等現象。本周二，基金會發布第三份年度《目標守衛者》數據報告，聚焦於性別和區域之間的不平等問題。



針對中美貿易摩擦可能導致全球經濟放緩的擔憂，蓋茨說雖然目前中國和美國經濟增長依舊穩健，但當經濟下行時，從政府財政預算中撥出的外援資金會減少。



“人們會更加關注國內事務。所以對其他地區人們的生存狀況，比如萬里以外、因瘧疾死亡的非洲兒童，就不會那麼關心，”蓋茨說。



蓋茨說，在最壞的情況下，因傳染病導致的死亡數會大幅上升，一些治療瘧疾、結核病和艾滋病的關鍵藥物可能會產生抗藥性而失去藥效。



“如果那些開展疫苗接種、藥物和蚊帳提供的機構收不到捐贈，數百萬人可能會被流行性疾病奪走生命。”蓋茨說。“如果不加以控制，流行病傳染範圍就會不斷擴大。”



蓋茨稱自己是一位“樂天行動派”，對中美兩國未來的貿易談判形勢，他也表示了樂觀的態度。



“我相信中美關係是世界上最重要的雙邊關係。”他說。“我相信貿易問題最終會得到解決，中美會繼續開展富有建設性的合作。”



蓋茨稱，基金會與中方夥伴的合作一直在穩步前進，逐年加深。去年，中國政府宣布組建國家國際發展合作署，負責監督和協調不斷擴大的對外援助項目。



“我們和合作署也建立了關係，這有助於我們了解中國在國際發展合作方面的重點，更好地協調基金會與中國夥伴的合作。”蓋茨說。



蓋茨基金會每年一度的《目標守衛者》報告旨在追蹤全球在實現聯合國提出的17個可持續發展目標尤其是第1至第6個目標上的進展。



（來源：中國日報網）