中方關於聯合國阿富汗援助團授權延期的立場

中評社北京9月18日電／中國常駐聯合國代表張軍17日在安理會闡述中方關於聯合國阿富汗援助團（聯阿援助團）授權延期問題的立場。



9月17日，安理會以15票贊成一致通過聯阿援助團授權技術性延期決議。決議將聯阿援助團授權延期一年，要求聯阿援助團在選舉、互聯互通、區域合作、安全、禁毒、重建等領域為阿富汗提供幫助，促進互聯互通夥伴關係，歡迎促進對話與合作的共同努力，以推動地區經濟發展的共同目標。決議同時強調在安全領域支持阿富汗政府能力建設的重要性，以維護阿富汗的穩定並打擊恐怖主義。



張軍在表決後的解釋性發言中表示，安理會一致通過聯阿援助團授權技術性延期決議，中方對此感到高興。這個結果符合阿富汗人民的期待，有利於聯阿援助團繼續履行職責，也照顧了各方關切。



張軍表示，作為阿富汗的直接鄰國，中方最期盼阿富汗獲得和平與穩定，最希望阿富汗實現發展與繁榮，最關心阿富汗人民的利益和福祉。中方真心為阿富汗著想，始終認為要實現阿富汗持久和平就必須注入經濟發展動力，要維持阿富汗安全穩定就必須解決其安全關切，要保持安理會的團結就必須尊重以往共識。



張軍表示，中方一直強調目前不是通過全面決議的合適時機，技術性延期是唯一出路。中方始終本著負責任、建設性態度參加關於聯阿援助團授權延期問題的磋商，就通過全面決議提出修改意見。令人遺憾的是，個別國家拒絕保留以往已經達成共識的案文，拒絕照顧各方核心關切，有關案文也未能解決阿可能出現的安全真空問題，導致各方出現嚴重分歧。有人說支持阿富汗參與區域合作、促進互聯互通與聯阿援助團的授權沒有關係，這是對聯阿援助團職責的曲解。中方歡迎有關國家回到協商解決問題的軌道，就聯阿援助團授權技術性延期達成共識。



張軍表示，必須指出，幫助阿富汗實現經濟發展對阿持久和平穩定至關重要，這也是阿富汗人民的願望。任何國家都沒有拒絕阿富汗人民過上美好幸福生活的權利。



張軍強調，當前阿富汗形勢正處於關鍵階段。中方支持阿富汗如期舉行總統選舉，繼續推進和平和解進程，支持加強阿富汗安全部隊能力建設，支持阿富汗積極參與區域合作，為實現持久和平穩定打下堅實基礎。中方將繼續為促進阿富汗的和平、穩定與繁榮作出自己的貢獻。



（來源：新華網）