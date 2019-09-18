西安交通大學黨委常委張漢榮被開除黨籍

西安交通大學黨委常委、副校長張漢榮被開除黨籍、開除公職。 中評社北京9月18日電／記者從陝西省紀委監委獲悉，日前，經教育部黨組同意，中共陝西省委批准，中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組、陝西省紀委監委對西安交通大學黨委常委、副校長張漢榮嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，張漢榮違反政治紀律，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，長期借用業務關聯企業車輛；違反組織紀律，不如實報告個人有關事項；違反廉潔紀律，收受可能影響公正執行公務的禮品，利用職務便利為親友經營活動謀利，縱容、默許親屬向業務合作方借款；違反生活紀律。違反國家法律法規，涉嫌受賄罪、國有公司人員濫用職權罪。



張漢榮身為黨員領導幹部，理想信念喪失，黨性原則和法紀觀念淡漠，以權謀私，權錢交易，其行為已構成嚴重違紀並涉嫌犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《事業單位工作人員處分暫行規定》等有關規定，經中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組研究並經教育部黨組決定，給予張漢榮開除黨籍、開除公職處分，收繳其違紀所得；依據《中華人民共和國監察法》有關規定，經陝西省監委會議研究，將其涉嫌犯罪問題及所涉款物移送檢察機關依法處理。



（來源：新華網）