林鄭月娥指警一視同仁　絕無執法不公

林鄭月娥指警方執法一視同仁，不認同警隊“執法不公”的說法。 中評社香港9月18日電／香港警隊是守護香港的防線，卻成為縱暴派、煽暴派重點攻擊的對象，近日就抹黑警方“選擇性執法”。特區行政長官林鄭月娥昨日嚴正指出，警方執法一視同仁，絕不認同警隊“執法不公”的說法。針對有公務員涉嫌參與暴動而被捕，她強調，特區政府不會容許公務員違法，會按公務員規例採取相應行動。



林鄭月娥指出，上周末暴徒再次大肆破壞公共設施和港鐵站，嚴重危害社會安全；多區發生多起不同立場、政見的人動武爭執的事件，令人十分擔憂。



她續說，香港是一個包容、和諧的社會，希望不同政見、背景人士可以和平理性地行使表達意見的自由，若訴諸武力，只會令問題越來越複雜、社會越來越撕裂。



林鄭月娥強調，香港警隊在執法和維護治安方面不偏不倚、一視同仁，極不認同坊間稱警員“選擇性執法”。每次不同政見人士發生爭執時，雙方都會報警要求警方介入，“警隊在如此困難的情況下，要將兩批已經非常躁動、不同政見的人相對能夠和平地處理，實在不是一件容易的工作。”



她重申，政府譴責一切形式的暴力，警察執法和律政司的起訴均根據事實嚴格依法行事，無任何政治動機。



在上周末的非法遊行和暴力破壞的活動中，有消息指有公務員被捕。林鄭月娥直言，“被警方拘捕的，據我理解，是有個別的公務員，我們對這情況深感遺憾，也肯定會採取有關的行動。”



她表示，公務員可以參與合法遊行示威、和平的表達個人意見，但特區政府一定不會容許公務員違反法律，會按公務員規例採取相應行動。



林鄭月娥表示，在過去3個月中，18萬公務員承擔了大量的額外工作，她感謝公務員同事在艱難的日子裡堅守崗位，為香港市民服務。



（来源：文匯報）