與特首有偈傾　任報名隨機抽

林鄭月娥昨日指政府將持續爭取機會與不同背景市民直接對話。（香港文匯報記者 攝） 中評社香港9月18日電／行政長官林鄭月娥早前承諾將與司局長一起走進社區，與市民直接對話，讓香港繼續前行。她昨日表示，會持不分階層、不分立場，盡量公開、透明讓傳媒採訪，及開放議題的三大原則，以三種形式舉行對話會，其中讓市民自由報名參加、每場一二百人的社區對話，首場將於下周舉行。她有足夠的心理準備應對落區時會遇到的情況，強調對話比對抗好，冀大家讓對話平台相對順利展開。即使下周對話“未必很成功”，特區政府亦會持續爭取更多機會與不同背景的市民直接對話。



林鄭月娥昨日上午出席行政會議前表示，經過3個月的紛爭，大家都認識到，香港積累了很多深層次的經濟、社會、政治問題，因此需要不同形式的對話平台，針對這些問題進行討論。



她指出，與市民的直接對話將以三種形式同步進行，一是市民自由報名參加在各區舉行的社區對話，每場對話會預計一二百人參加，若報名人數過多，將會抽籤分配名額。第一場社區對話將在下星期舉辦，稍後公佈詳情。



二是隨機抽取不同年齡、階層、背景的市民參與對話，令參與者更具代表性，務求令討論更多角度、更深入，此類對話會需要一系列的準備工作，將稍後進行。



三是與來自不同界別、不同背景的人士深度對話，每場約20人，“由6月開始，我們已經試行了這個類似形式的對話，效果是不錯的，因為這20人都是來自不同背景，他們之間可以互動，亦與我或司局長一起交流，幫我們了解社會情況。”



林鄭月娥還談到直接對話的三個原則，包括對象廣泛，不分階層、不分立場；盡量公開、透明、允許傳媒現場採訪，及開放議題、百花齊放。



除了特區政府搭建的平台外，林鄭月娥亦歡迎社會各界提供更多對話平台。近期，有學校、社福機構、地區組織等民間團體組織對話或分享會，希望特首和官員出席，“無論是公開或閉門，只要情況許可，我和司局長都會積極考慮參與由民間自己籌組的平台。”



林鄭月娥在中秋節探訪長者時，曾遇到示威者在護老院附近聚集滋事，被問及是否擔心下周對話會遇到同樣情況，她表示︰“我是香港特別行政區行政長官，我要履行我多方面的職能，即使下星期這場走入社區的直接對話會引起同樣的場面，我和我的同事都有足夠的心理準備。”



她並強調，直接對話會的“量”與“質”同樣重要，亦將是持續的長期行動，“即使第一次我們未必很成功，並不會令我們卻步，我們會繼續堅持在未來日子裡爭取更多機會與不同背景的市民直接對話。”



雖然伸出了對話的橄欖枝，但林鄭月娥強調設立對話平台，並不等於不須要嚴正執法，並批評暴徒上周末暴力升級、肆意破壞公共設施，令很多市民非常擔心，如今香港的首要任務仍然是遏止暴力，特區政府會堅持嚴正執法的相關工作。



在社區對話以外，特首與官員今晚會在政府總部舉行與18區區議員的對話會。此前，特區政府已和各界人士，包括直接參與示威的人士進行了過百場會面，過去兩個月亦開展了20場籌備新一份施政報告的諮詢會議。



（来源：文匯報）