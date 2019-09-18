財經觀察：負利率蔓延折射貨幣政策窘境

中評社北京9月18日電／歐洲央行近日再度下調關鍵利率，將隔夜存款利率下調10個基點至負0.5%。此前，丹麥、瑞士等國已有銀行開始實行存貸款負利率，美國是否會實行負利率也成為眼下金融市場關注的焦點。



分析人士指出，當前負利率呈現蔓延之勢，離不開全球經濟疲軟、通貨膨脹率持續低位的大背景，折射出當前低利率環境下各國貨幣政策面臨的窘境。



在經濟學上，利率即資金的價格，利率的變化將影響社會資金供求狀況。在金融市場上存在多種利率，既有像商業銀行存放在央行的存款利率、銀行間市場拆借利率這樣的短期利率，也有像長期商業存貸款利率和長期債券收益率這樣的長期利率。商業銀行存放在央行的存款利率通常被稱為政策利率，其調整變化將引起其他利率的變動。



2008年國際金融危機爆發後，世界經濟增長遭遇瓶頸，多數國家結構性改革進展緩慢，同時技術進步尚待更多突破，增長動能不足，經濟長期低迷，不得不將貨幣政策作為提振經濟的最主要手段之一。



隨著主要發達國家紛紛採取降息和量化寬鬆政策，全球利率進入下行軌道並長期處於低位，同時通脹水平也處於歷史低位。在此背景下，少數經濟長期下行、受通縮以及本幣升值壓力困擾的經濟體開始嘗試推行負利率政策，以刺激融資、支撐經濟增長。



負利率政策作為一種非常規貨幣政策工具，是非常時期採取的非常手段。從理論上來說，負利率政策短期內或可鼓勵人們減少儲蓄，刺激信貸和消費，從而達到支撐經濟的目的。但更普遍的看法是，負利率政策是對消極消費和投資行為的被動應對，反過來會進一步加劇微觀經濟主體對經濟增長前景的擔憂。



近年來，負利率逐漸被一些經濟體長期當作對抗通縮、刺激經濟的“慢性藥”，並呈現出向多地區、多領域蔓延的趨勢：從一開始的極少數國家向更多國家蔓延，從過去的中央銀行向商業銀行、債券市場蔓延。



