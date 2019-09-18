9月聯合國大會開會期間安倍或避見文在寅

中評社北京9月18日電／日本媒體29日報道，聯合國大會9月開會期間，日本首相安倍晉三“不太可能”會晤韓國總統文在寅。



《產經新聞》報道，除非韓國就第二次世界大戰期間韓國勞工索賠事宜採取建設性措施，安倍不準備與文在寅會面。



除聯合國大會，安倍在其他國際場合，包括10月東南亞國家聯盟地區論壇和11月亞太經濟合作組織會議，同樣不準備單獨會晤韓方領導人。



日韓就日方二戰期間強征韓國勞工的賠償問題產生分歧，雙邊關係惡化。韓國法院先前多次裁定日方企業賠償韓國勞工，觸發日方不滿。



日方認定，兩國1965年簽訂《日韓請求權協定》時，類似索賠問題已經解決。日本政府7月初開始限制向韓國出口半導體工業原材料，同時準備最早8月2日批准把韓國排除出獲得貿易便利的“白色清單”。



兩國領導人暫時難以會面。不過，美國國務院官員26日“放風”，美日韓三國外長可能下月2日在泰國首都曼谷參加東盟地區論壇期間會面。美方“關切”日韓緊張關係，希望推動雙方消除對立。



美國國務卿邁克·蓬佩奧、日本外務大臣河野太郎和韓國外交部長官康京和去年7月在日本東京會面。不過，日本大阪6月舉行二十國集團領導人會議期間，三方沒有舉行外長會，安倍與文在寅同樣沒有會面。



一名熟悉安倍的人士告訴《產經新聞》記者：“自兩國外交關係正常化以來，現在的情況恐怕最糟糕。”



（來源：新華網）