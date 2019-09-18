漢服熱升溫衍生大產業：消費人群超過200萬人

（來源：中新網） 中評社北京9月18日電／齊腰襦裙、琵琶飛袖、點絳紅唇……今年中秋，在城市游園、熱門景區以及大學校園，越來越多身著漢服出行的年輕人在這些地方閃亮登場，把這個傳統節日過得古色古香。



而隨著漢服熱愈發升溫，加之抖音等互聯網平台的助推，漢服這個小眾愛好已經不小，正衍生出了一個大產業。



有數據估算，今年中秋節期間漢服類訂單增長迅猛，超過了粉紅少女心、滑梯房等網紅類房源的增長速度。目前全國漢服市場的消費人群已超過200萬人，產業總規模約為10.9億元。越來越多的年輕人不僅著迷於漢服的複古之美，更熱衷於其背後的深厚文化內涵。



漢服熱背後的文化自信



提起漢服熱，近幾年可以用“爆炸式”來形容，不僅學生擁躉眾多，在社會上，不少白領也會通過購物網站置辦起漢服的行頭，出門游玩時裝扮起來拍下寫真。更有不少年輕夫婦在結婚照或全家福的拍攝上，一改以往西服配白紗的西洋款式，選擇中式風格，營造出一份古風古韵。在各大熱門景區穿漢服拍照的遊客甚至成了一道風景線。



淘寶銷量第一的漢服店鋪漢尚華蓮的店主小若表示，2007年她接觸漢服時，這個圈子還非常小眾。但現在，小眾的漢服品類做成了一個大產業，漢尚華蓮的粉絲已經突破百萬。



而在年輕人積聚的互聯網社交平台，從早前的貼吧、微博，到今日的B站、抖音等，漢服文化傳播的邊界被不斷拓寬，散發出驚人的力量，讓漢服走到了大眾的面前。截至目前，抖音APP上排名第一的漢服話題視頻數量達到67萬個，累計播放量突破180億次。



“漢服不僅是衣服，更是一種文化符號，它承載著民族文化，是文化復興的一部分。”有業內專家認為，“漢服熱”逐漸升溫不僅源於漢服本身的古韵之美，背後更多的是國人文化自信的回歸，是年輕人對於傳統文化的熱愛。而更多專業人士介入，對漢服行業的發展有良好的促動作用。



在不少高校，學生們著漢服，誦贊辭，行跪、拜、祭、祝之禮的複古式成人儀式成為一種新風尚。在一些地方，年輕人遵循漢婚禮節舉辦漢式集體婚禮具有著超高的人氣和關注度，人們在追求儀式感的同時，感受著中華優秀傳統文化帶來的無限魅力。



另一方面，以漢服為代表的古裝熱，讓近年來的影視古裝劇在服裝和造型的設計上更加“走心”，譬如《長安十二時辰》。電影《哪吒之魔童降世》的熱播，也讓大眾看到中國的傳統文化IP的一種復興，尤其是在抖音、快手、 B站、微博的推波助瀾下，漢服熱潮正急速膨脹，成為不可小視的商機。



