中國維和官兵參加聯黎部隊醫療救援演習

中評社北京9月18日電／聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）17日舉行代號為“東區天使救援”的演習，中國、西班牙、巴西、印度尼西亞等9個國家的維和官兵參加演習和觀摩。



此次演習以西班牙維和部隊巡邏車隊與聯合國國際觀察員車隊在行駛途中發生交通事故為背景，主要以中國維和醫院和西班牙維和醫院為依托開展傷員救治與轉運工作，重點檢驗聯黎部隊東區各醫療機構的應急救援和協同保障能力。



“中國維和醫院，這裡是東區作戰指揮中心，將有兩名車禍重傷員送至你院，初步檢傷判定傷勢等級分別為紅色和黃色，請做好接收傷員準備。”中國維和醫院作戰值班室在接到命令後，立即啟動應急救援預案，做好緊急救治準備。傷者被送抵中國維和醫院後，醫護人員立即對傷員進行了傷情分類、信息采集及分診救治。



中國維和醫院在演習中的優異表現贏得了演習評估組和友軍的一致好評。聯黎部隊東區司令部訓練處副處長阿斯維卡霍諾少校說：“我對演習中你們的工作表示感謝，你們為這次演習提供了非常專業的支持。”



據悉，中國第18批赴黎巴嫩維和醫療分隊自5月底部署至黎巴嫩以來，迄今已接診維和人員2200人次，為當地百姓提供義診近500人次，醫療分隊的工作得到聯黎司令部和當地百姓的肯定和稱讚。



（來源：新華網）