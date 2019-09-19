洪秀柱大器　化解了與朱立倫的尷尬

朱立倫把手搭在洪秀柱肩膀上，企圖破除不合傳言。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月19日電（記者 洪德諭）中國國民黨兩位前主席朱立倫與洪秀柱18日在新北市“重陽敬老－義剪義燙”活動同框，洪先抵達朱後到，出現洪在台上講話但台下支持者熱烈歡迎朱的狀況。洪未受影響把話講完，還在朱抵達舞台前面當起主持人，說“歡迎朱大市長”，受干擾卻絲毫沒有不悅，展現大器的一面。



2016年大選國民黨發生換柱風波，由當時的主席朱立倫取代洪秀柱參選，兩人關係事後後常被用放大鏡檢視。



洪秀柱大姐頭的豪氣，讓朱立倫如沐春風，換柱風波早就被拋到腦後。朱立倫17日還在臉書PO文為將赴台南市第六選區參選“立委”的洪秀柱加油，周末且要赴台南為她助講。



昨天的活動，洪秀柱9點45分左右抵達，短暫接受媒體訪問隨即進入會場，朱立倫緊接著在10點左右到達，這時洪秀柱已在台上短講。且由於朱曾擔任新北市長，地 方人脈強，台下參與活動者隨即將目光轉向朱立倫，並爭相和朱握手，讓在台上的洪秀柱頗尷尬。如同高雄市長韓國瑜先前前往三重造勢，馬英九致詞時因韓國瑜進場而被打斷的場面一觸即發。



不過，洪秀柱展現大器的一面，僅探頭看了一下狀況繼續自己的短講絲毫不受影響，當朱立倫抵達舞台前，甚至還充當起主持人，自問自答地說是哪位貴賓來了？原來是朱大市長歡迎歡迎。



登上舞台後，似乎是怕媒體在兩人身上做文章關係，參選台南市第六選區“立委”的洪秀柱談到選區，說朱立倫岳家是台南人，小舅子高思博也選過台南市長拉近兩人的關係，朱立倫也在台上替洪秀柱拉票，還把手輕搭在洪身上，就是要不合傳言不攻自破。