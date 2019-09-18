外媒：中方代表團訪美為下月高級別磋商鋪路

中評社北京9月18日電／應美方邀請，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷擬於9月18日率團訪美，與美方就中美經貿問題進行磋商，為10月份在華盛頓舉行的第十三輪中美經貿高級別磋商做準備。這一消息也引發了外媒的關注。



據美聯社9月17日報道，中國代表將於9月18日前往華盛頓以準備進行貿易談判。9月17日宣布的這一消息是雙方在將於10月就貿易和技術爭端舉行會談前夕作出和解姿態之後出現的。

報道援引新華社報道稱，中國財政部副部長廖岷將率團訪美，為10月份在華盛頓舉行的第十三輪中美經貿高級別磋商做準備。報道還指出，北京上周宣布，對自美採購的一定數量大豆予以加征關稅排除——大豆是中國從美國進口的最主要農產品。此前美國總統特朗普決定推遲提高對中國部分輸美商品的關稅。



另據路透社9月16日報道，美國貿易代表辦公室9月16日說，中美副部級貿易談判將於9月19日在華盛頓開始，為10月旨在解決貿易戰的高級別磋商鋪平道路。報道注意到，特朗普上周推遲了原定於10月1日對中國價值2500億美元的商品提高關稅的決定，此前中國排除了對部分美國商品加征關稅。路透社9月16日另一篇報道稱，美國農業部9月16日表示，民間出口商向中國出售了25.6萬噸大豆，這是連續第二個交易日向中國出口大豆。



報道指出，全球最大的兩個經濟體將在本周稍晚舉行貿易談判。上周，兩名了解情況的交易商表示，中國購買了60多萬噸美國大豆，上述交易預計是此次採購的一部分。報道認為，在進行旨在結束兩國貿易戰的談判之前，美中都作出了和解姿態。中國恢復購買美國農產品，美國總統特朗普推遲對某些中國商品加征關稅。9月13日，美國農業部表示，民間出口商向中國出售了20.4萬噸大豆。



（來源：參考消息網）