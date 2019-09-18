政策力挺　保險公司發力商業養老險

保險公司發力商業養老險。 中評社北京9月18日電／中國證券報記者日前獲悉，銀保監會正在研究鼓勵保險公司發展老年人商業養老保險的相關政策。



業內人士認為，未來保險公司應探索開拓老年人細分市場，深耕壽險相關產業鏈，擴大養老服務供給。要加大產品供給，引導保險業深度融合，可探索以政府購買服務方式委托商保機構承辦大病保險等。



商業養老險呈多元化



中國證券報記者了解到，目前幾家大型保險公司已在積極布局可供老年人購買商業養老險。



“具體來看，保險公司面向老年人的產品主要包含五類，”新華保險相關人士指出，一是針對養老需求，提供年金保險、養老年金保險。二是針對疾病保障需求，提供重大疾病保險、特定疾病保險。三是針對醫療費用補償、津貼保障需求，提供住院費用及住院津貼醫療保險。四是針對意外傷害、意外醫療及意外住院津貼保障需求，提供意外傷害及意外醫療保險。五是針對定期、終身身故保障需求，提供定期壽險或終身壽險。



從市場反響看，人保壽險相關負責人介紹，截至2019年8月底，公司60歲及以上有效客戶累計為558萬人次，上述老年人群客戶交納的保費超過469億元，公司承保保額超過6800億元。



太保壽險數據顯示，截至2019年8月31日，有效保單中被保險人年齡達到60歲及以上的有效保單約970萬件，承保人次超過800萬，為客戶提供累計超過6000億元保額的保障。

