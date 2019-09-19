如何吸郭粉？韓粉貼紙哥：至少郭韓要同台

“韓流五虎將”貼紙哥黃建豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月19日電（記者 蔣繼平）鴻海創辦人郭台銘不參選2020，是否有利於郭粉、韓粉整合？“韓流五虎將”貼紙哥黃建豪接受中評社訪問表示，目前只是暫時度過藍營分裂危機，高興一天就好，未來選情仍要嚴陣以待，也希望中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜努力去聯繫郭，只要韓郭同台冰釋前嫌，粉絲整合就能跨進一大步。



去年2018九合一選舉，韓流席捲全台，因印製大量挺韓文宣的貼紙哥黃建豪，搭上韓流熱潮爆紅一舉成名。陳清茂、強強滾、杏仁哥、文山伯和貼紙哥，這五個人都因為挺韓而聲名大噪，也被外界封為“韓流五虎將”。



郭台銘棄選後，無意與韓國瑜見面。黃建豪表示，國民黨、韓粉、郭粉之間要相互接納與包容，至少需要韓國瑜跟郭台銘一起同台，同時發布聲明，希望各自支持者接納包容彼此。此外郭若不選，也可以把競選政見交給韓來實現，審慎評估來執行。



黃建豪說，“成功不必在我”這句話說得很好，若像郭所言，熱愛“中華民國”的話，只要知道有人跟他目標一致，就可以很放心交給對方來執行。也希望吳敦義、馬英九、郝龍斌等人一起呼籲泛藍大團結，相信這樣才能讓支持者真的融合。



黃建豪指出，之前，韓國瑜跟馬英九上台擁抱，看到這一幕，很多韓粉對馬就不再有任何怨言，也相信馬迷就能接納韓粉。相信用這樣的方式，對郭來講，也會贏得更多掌聲跟認同，未來繼續在政商界活動也會受到敬重。



最近有什麼實質行動？



黃建豪表示，主要還是要觀察郭的下一步舉動，目前不斷呼籲韓粉保持一直以來的愛與包容態度，別跟郭粉有衝突，郭粉的攻擊言論不去回應，對郭不選這件事更不要落井下石或冷嘲熱諷，客觀理性來看待事情，韓粉一定要自我提升。



黃建豪說，同時希望郭粉可以了解郭雖然是成功的企業家，卻對政治環境不熟悉，也不懂政治黑暗面，韓郭雙方仍可以追求相同的目標，來實現共同的理想，謀求彼此的合作。



對未來選情評估？



黃建豪認為，如果郭真的不選，2020仍是多組人馬參選，有史以來最熱鬧一次，還要觀察柯文哲的下一步，11月政黨推薦是否出現有人“借殼上市”情況，郭柯是否會去提名“立委”人選出來，郭還是有發揮空間。



韓粉、郭粉整合能否順利？



黃建豪表示，郭沒有登記連署代表只是暫時沒有分裂危機，說真的“大家開心一天就好”，接下來還是要嚴肅面對挑戰。當然也希望韓國瑜、郭台銘同台握手言歡，釋出最大善意，才會真的有利兩邊粉的整合，所以韓團隊一定要努力積極去聯繫郭。