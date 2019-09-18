烏蛟騰英烈碑被塗污　市民連夜清理

大埔烏蛟騰抗日英烈紀念碑昨日被發現遭塗污 噴上字句。（圖片来源：香港商報） 中評社香港9月18日電／“九一八”事變88周年前夕，大埔烏蛟騰村烏蛟騰抗日英烈紀念碑昨日被發現遭大肆塗污，更被噴上污衊字句。有愛國愛港市民連夜清理將紀念碑修复。港區全國人大代表、新社聯理事長及民建聯副主席陳勇狠批是“禽獸不如”的行為，必定受到歷史和人民的審判和唾棄。



此事激发了許多港人的憤慨，多個市民群體不約而同地在17日晚間連夜趕到烏蛟騰抗日烈士紀念碑，清理被暴徒塗污的痕跡。



市民鐘華新一行5人大約在晚上10點左右率先抵達烏蛟騰抗日烈士紀念園，他告訴記者，自己白天看到英雄墓碑上被噴上了“返送中”的字眼非常憤怒，因為這是侮辱中華民族烈士的行為，“已經不是內部政見矛盾的事情了，而是敵我分明的戰爭。”他表示，明天‘九一八’事變紀念日，“所以（清潔）這個事情不可能等到明天，不可能讓我們的烈士在『九一八』這天被人侮辱。我一分鐘也等不了。”



烏蛟騰抗日烈士紀念碑位於香港新界東北部，距離香港市區十分遙遠。鐘華新告訴記者，當天他走遍了九龍到元朗都找不到賣清潔黑字的清潔劑，最後還是在一名開雜貨鋪的朋友處才找到，接下來他們連夜驅車一個多小時，抵達烏蛟騰烈士紀念碑。



當晚自发到烈士紀念碑清潔的還有另一組香港年輕人。他們抵達時，鐘華新等人已經開始清潔，他們很快加入其中，共同完成了這一工作。青年義工之一高松傑告訴記者，鐘大哥等人告訴了他們更多抗戰历史與當地習俗，他們很希望更多香港年輕人不忘历史，尊重英雄。



事實上，對烈士紀念碑被塗污而憤怒並計劃前往清洗的還有更多香港市民群體。據新界市民吳凱健透露，17日发現烏蛟騰抗日烈士紀念碑被塗污的是獲中央頒发“中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念章”、年逾八旬的東江縱隊港九大隊老戰士林珍。當天，她去烏蛟騰村探訪該村唯一在世的一名年逾九十歲的抗日老戰友李漢，偶然发現這一令人氣憤的事件，並將此告訴了新界市民。