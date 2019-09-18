郭退韓支持度升？李哲華：恐無法從民調測出

國民黨組發會主委李哲華接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）鴻海創辦人郭台銘宣布不參與2020大選連署登記，是否會讓中國國民黨2020參選人韓國瑜的民調落後有轉機，中國國民黨組發會主委李哲華今天受訪時表示，民調起伏反映的是社會當前氛圍，支持韓國瑜的人可能無法從民調測到，從過去幾場造勢，非傳統動員仍很多人來參加，所以對韓的選情有很大信心。



國民黨今天下午召開中常會，由黨主席吳敦義親自主持。



對於郭台銘和台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲及前“立法院長”王金平可能繼續合作，並派自己人馬參選“立委”，李哲華會前接受媒體訪問表示，“立委”選舉可能要到11月18日登記截止之前，都還有很大變數，目前國民黨做好提名工作，主軸還是“總統”“立委”聯合競選，其他陣營、黨派，時間長變數還很多，目前要做深入評估有點困難。



至於郭台銘似乎專挑力挺韓國瑜的“立委”選區，譬如桃園的陳學聖和台中沈智慧，想挑戰韓家軍？



李哲華說，這些還未確定對方宣布參選，等宣佈後再回應。



而是否會繼續跟郭台銘談整合？李哲華說，國民黨一定團結所有能夠願意把蔡英文下架的力量，是共同目標，熱愛“中華民國”各方好朋友大家都會盡一份心力。



另外，郭辦今天說，有國民黨大老之前跟郭台銘說要換韓，讓郭來選？李哲華強調，這毫無所悉，韓國瑜是國民黨經由民主程序產生的候選人，絕對不會有外界揣測的事宜。



李哲華也提到，目前整個區域聯合作戰已啟動，今天到中彰投，昨天到竹竹苗，週五到高屏，一連串競選、助選、輔選三體系，強力整合，選戰就照既定步驟走。