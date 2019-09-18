越南休假天數低於各國　工會建議增3國定假日

中評社香港9月18日電／越南勞動總聯團表示，目前越南勞工國定年休假天數僅為10天，低於區域各國，因此建議政府修改勞動法草案，每年新增3個國定假日。



越南國會正在針對勞動法修正草案徵求意見，將於今年底進一步討論和審議，再表決通過，預計新法案將自2021年起實施。



“勞動報”新聞網站17日報道，越南勞動總聯團以當地勞工國定年休假天數低於區域內與世界上許多國家平均水準等因素為由，建議國會將勞工年休假制度的新規定列入勞動法修正草案，每年新增3個國定假日。



報道說，越南勞動總聯團提出2個新增國定假日的方案。第一方案是將越南國慶節日（9月2日）增列3個假日，勞工將自9月2日至5日連休4天。



中央社援引報道，越南勞動總聯團表示，每年9月5日是越南“全民送孩子上學的日子”，全國各地學校同步舉行開學典禮，對師生和家長來說意義重要，這項休假方案除了對勞工帶來好處外，還有助家長和小孩一起做好準備迎接新學年。



第二方案是將越南家庭日（6月28日）列為國定假日，並於元旦新增2個國定休假日，員工將自1月1日至3日連休3天。



越南勞動總聯團表示，越南勞工主要屬於移民勞工，而且越南地形全境呈狹長S型，每年新增至少3個國定假日是必要的，確保勞工有足夠時間休息恢復體力，返鄉探親與照顧家庭，並有助於促進服務業發展等。