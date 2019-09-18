5G手機陸續上市　國內廠商加速布局

5G手機陸續上市。（來源：人民網） 中評社北京9月18日電／每年九、十月份是手機企業的“金九銀十”，許多廠商會選擇在這段時間發新品、“秀”實力。2019年被稱作“5G元年”，5G也成為手機廠商實力競爭的關鍵詞。



令人欣喜的是，在今年的5G手機新品競賽中，國產品牌站在了“第一梯隊”。與國外品牌相比，國產品牌在上市時間、規模數量、技術創新等方面處於明顯優勢，在5G商用元年為消費者提供了更多更好的選擇。



國內手機廠商搶推5G新品



9月16日，vivo NEX系列新機NEX 3在上海正式發布。這是vivo在不到1個月的時間內發布的第2款5G手機。此前，vivo剛剛在8月22日推出了旗下首款5G商用手機iQOO Pro。



據了解，vivo NEX 3也是國內上市的第6款5G手機。今年6月6日，工信部正式發放5G商用牌照。隨後不久，中興、華為、vivo等企業相繼推出5G新產品。截至目前，在國內已亮相的6款5G手機中，有5款是國產品牌，已初步形成先發優勢。國外品牌僅有三星1款，蘋果的5G手機則最快要等到明年。



在5G芯片領域，中國企業也衝到了世界領先水平。9月6日，華為在德國柏林消費電子展上面向全球推出麒麟990系列，包括麒麟990和麒麟990 5G兩款芯片。其中，麒麟990 5G是全球首款商用旗艦5G SoC芯片。



工信部信息通信發展司司長聞庫此前透露，我國市場已有一二十款5G手機可以上市。到年底，將會有更多機型推出，5G設備與終端均已逐漸步入成熟階段。

