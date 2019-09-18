全球移民人口達2.72億　歐洲北美接收最多

中評社香港9月18日電／根據聯合國17日公布的報告，今年全球移民人口達2.72億人，較2010年增加23%，歐洲和北美接收最多移民。



這份報告發現，2019年歐洲和北美分別有8200萬和5900萬移民人口，其次是北非和西亞的各4900萬人。



據中央社報道，聯合國經濟和社會事務部人口司發布的報告顯示，2019年全球移民人口比2010年多5100萬人，增幅為23%。



報告指出，現今移民占全球人口的3.5%，高於2000年的2.8%。



這份報告是基於各國人口普查、人口登記或全國調查中的外籍人口數量，對全球232個國家和地區的移民人口進行估算。



聯合國經濟和社會事務部副秘書長劉振民說：“這些數據至關重要，能夠幫助我們了解移民和人口遷徙在原籍國和目的地國發展過程中所發揮的關鍵作用。促進有序、安全、規律和負責任的人口遷徙與流動，有利於永續發展目標的實現。”



聯合國依國家所作的分析顯示，全球2.72億移民有一半集中在10個國家，美國就有5100萬人，位居第一。德國和沙特阿拉伯分別以1300萬居次，再來是俄羅斯1200萬，英國1000萬，阿拉伯聯合大公國900萬，法國、加拿大、澳洲各約800萬和意大利600萬。