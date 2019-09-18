北京禁飛“低慢小”航空器至10月2日

中評社北京9月18日電／記者18日從北京市公安局獲悉，9月20日8時起至10月2日18時止，北京市行政區域內禁止一切單位、組織和個人利用“低慢小”航空器進行體育、娛樂、廣告性飛行活動。對於其他性質的飛行活動，應當經軍隊、民航空中管制部門批准後方可實施。



日前，北京市公安局根據《中華人民共和國飛行基本規則》《通用航空飛行管制條例》等相關規定發布了加強“低慢小”航空器管理工作的通告。通告中的“低慢小”航空器指飛行高度低、飛行速度慢、雷達反射面積小的航空器具，主要包括輕型和超輕型飛機（含輕型和超輕型直升機）、滑翔機、三角翼、動力三角翼、載人氣球（熱氣球）、飛艇、滑翔傘、動力滑翔傘、無人機、航空模型、無人駕駛自由氣球、系留氣球等。



北京警方提醒廣大市民主動配合民航、體育、公安等部門對涉及“低慢小”航空器人員、器具信息進行登記管理，同時嚴格遵守各項規定，杜絕違規飛行。對於違反《通用航空飛行管制條例》《北京市民用機場淨空保護區域管理若幹規定》等相關法律規定的，由相關部門依法予以處罰；違規飛行行為違反治安管理規定的，由公安機關依照《中華人民共和國治安管理處罰法》予以處罰；情節嚴重構成犯罪的，依法追究刑事責任。



（來源：新華網）