沙特說石油生產9月底將完全恢復

中評社北京9月18日電／對沙特國家石油公司（阿美石油公司）兩處設施遇襲導致部分石油生產中斷一事，沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒－阿齊茲·本·薩勒曼17日說，沙特將在本月底完全恢復石油生產。



阿卜杜勒－阿齊茲當天在紅海沿岸城市吉達舉行的新聞發布會上說，對國際市場的石油供應已恢復到遇襲前的狀態，沙特動用了原油儲備保證市場供應正常。而石油生產將在9月底完全恢復正常，屆時日產量將回升至1100萬桶。沙特將繼續發揮作為全球石油市場穩定供應商的作用。



14日，數架無人機襲擊了阿美石油公司的兩處石油設施——布蓋格工廠以及胡賴斯油田，並引發火災。阿卜杜勒－阿齊茲隨後表示，無人機襲擊致使沙特原油供應每日減少570萬桶，約占沙特石油日產量的50%。



也門胡塞武裝一名發言人14日說，胡塞武裝當天出動10架無人機襲擊了阿美石油公司在布蓋格和胡賴斯的設施。



2014年9月，胡塞武裝奪取也門首都薩那，迫使總統哈迪前往沙特避難。2015年3月，沙特等國針對胡塞武裝發起代號為“果斷風暴”的軍事行動。此後，胡塞武裝不時使用導彈、無人機等向沙特境內目標發動攻擊。近幾個月來，胡塞武裝加大了對沙特境內重要設施襲擊頻率。



（來源：新華網）