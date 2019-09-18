70年經濟成就昭示中國強勁未來

中評社北京9月18日電／香港《南華早報》網站9月2日刊登了普華永道中國資深經濟學家趙廣彬的文章，題為《中國過去70年的經濟成就指向強勁的未來，即便在美國貿易戰和增長放緩的背景下》。文章稱，圍繞不斷升級的中美貿易戰的不確定性已經成為影響全球增長的一個主要因素。一些人擔心這可能在未來導致“一個世界、兩個體系”。不過，中國可能比其他任何國家都更明白，閉關鎖國不是選項。改革開放是中國經濟成功的根本要素。中國過去70年裡的迅速發展已經證明了這一點。



中國迄今為止到底取得了什麼成就？文章表示，中國國家統計局最近對外公布的大量數據和信息，將在一定程度上揭示這個問題。



首先，2018年中國人均國民總收入達到9732美元，高於中等收入國家平均水平。就在全球國內生產總值（GDP）中所占的比重而言，2018年中國經濟占世界經濟的比重接近16%。



第二，中國已經從一個以農業為主的經濟體轉變為世界工廠，甚至不止於此。1952年，農業增加值占國家GDP的50.5%，農民占到勞動力隊伍的83.5%。



1978年到2018年間發生了重大的轉變。到2018年底，農業在GDP中所占比重已經下降到7.2%。在勞動力構成當中，農業僅占26.1%，而工業和服務業分別占27.6%和46.3%。



根據世界銀行的數據，2010年時中國的製造業增加值已躍居世界第一，2017年時占到全球總額的27%。



第三，城鎮化水平顯著提高。2018年末，中國常住人口城鎮化率為59.6%，比1978年末上升41.7個百分點。



文章稱，儘管在過去40年裡城鎮化率大幅提高，但中國仍需要讓很大一部分人口移居到城市地區，以便轉型為發達經濟體。在發達經濟體中，城鎮化率平均約為80%，這意味著中國仍有一段路需要追趕。縮小這一差距的競賽將在今後幾十年裡產生巨大的商業機會。

