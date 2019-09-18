港最新失業率維持2.9%符預期　

中評社香港9月18日電／本港反修例示威持續至今已超過3個月，社會各界憂慮本港經濟將受嚴重打擊，包括可能出現商戶倒閉潮令失業率上升。政府統計處昨日公布最新失業率數字，今年6月至8月經季節性調整的失業率為2.9%，與5月至7月的數字相同，符合市場預期，但按行業細分，餐飲服務業等失業率有所上升。



統計處指，就業不足率在以上該兩段期間亦保持不變，維持於1.0%的水平，但在6月至8月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）則變動不一，其中建造業有相對明顯下跌，而上升則主要見於餐飲服務活動業。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度大致輕微。



總就業人數由今年5月至7月的386.73萬人，下跌至6月至8月的386.37萬人，減少約3600人。同期的總勞動人口亦由398.58萬人，下跌至398.43萬人，減少約1500人。



失業人數（不經季節性調整）由今年5月至7月的11.85萬人，上升至6月至8月的12.06萬人，增加約2100人。就業不足人數方面，今年6月至8月的數字為4.1萬人，與5月至7月的4.07萬人大致相若。



勞工及福利局局長羅致光表示，經季節性調整的失業率在6月至8月維持於2.9%。就業不足率亦保持不變，為1%。然而，總就業人數略低於1年前水平。按主要行業分析，在本地消費疲軟及近期社會事件導致訪港旅客人次急跌情況下，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率，較上一個期間進一步上升。建造業的失業率較上一個期間下降，但該行業的就業人數受建造活動疲弱所影響而繼續按年下跌。



展望未來，羅致光指，由於最近經濟情況進一步轉差，本地勞工市場在短期內將無可避免面對更大壓力，政府會密切留意勞工市場的情況。



他又指，勞工處致力協助不同求職者尋找工作，透過轄下的就業中心、行業性招聘中心和網上平台等，提供全面及免費的就業服務，務求為求職人士提供切合需要的支援。同時，勞工處為就業方面有特別需要或困難的求職者，如青少年、中高齡人士及殘疾人士，推行多項特別就業計劃，以提升他們的就業能力，並協助他們盡快就業。



另外，香港旅遊業議會公布，9月首10天日均訪港旅行團按年大跌，本地導遊及司機收入大受影響，業界更憂現倒閉潮。



（來源：香港商報 ）



