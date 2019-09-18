於敏，一個曾經絕密28年的名字

這是於敏在工作中（1980年攝）。（來源：新華網） 中評社北京9月18日電／他28載隱姓埋名，填補了中國原子核理論的空白，為氫彈突破作出卓越貢獻。



他榮獲“兩彈一星”功勛獎章、國家最高科學技術獎等崇高榮譽，盛名之下保持一顆初心：“一個人的名字，早晚是要沒有的，能把微薄的力量融進祖國的強盛之中，便足以自慰了。”



他是於敏，“共和國勛章”獲得者。



在氫彈原理突破中起了關鍵作用



“國產專家一號”——人們這樣親切地稱呼於敏。



沒有留過洋，卻也成為世界一流的理論物理學家；在原子核理論研究的巔峰時期，他毅然服從國家需要，開始從事氫彈理論的探索研究工作。



那是上個世紀60年代。一切從頭開始，裝備實在簡陋，除了一些桌椅外，只有幾把算尺和一塊黑板。一台每秒萬次的計算機，需要解決各方湧來的問題，僅有5%的時長可以留給氫彈設計。



科研大樓裡一宿一宿燈火通明，人們為了琢磨一個問題，常常通宵達旦。於敏的報告，與彭桓武、鄧稼先等人的報告相互穿插，聽講的人常常把屋子擠得水洩不通。



“百日會戰”令人難忘。100多個日日夜夜，於敏先是埋頭於堆積如山的計算機紙帶，然後做密集的報告，率領大家發現了氫彈自持熱核燃燒的關鍵，找到了突破氫彈的技術路徑，形成了從原理、材料到構型完整的氫彈物理設計方案。

