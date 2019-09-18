江碩平常會提案　盼吳率常委向郭台銘請益

國民黨中常委江碩平接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）針對鴻海創辦人郭台銘宣布不參與2020大選的連署登記，但可能仍會派自己人馬投入親韓的“立委”選區，中國國民黨中常委江碩平今天表示，黨主席吳敦義也說過會繼續跟郭台銘溝通，今天常會提案當中，他也會提出意見，希望主席帶領所有中常委向郭台銘請益，希望郭對國民黨有建言，歡迎提出其意見，讓國民黨改正。



國民黨今天下午召開中常會，由黨主席吳敦義親自主持，江碩平會中受訪時做出以上表述。



而國民黨中央日前砲轟郭台銘，是否因此造成裂痕？江碩平說，憂心忡忡的忠貞黨員怕黨分裂，對郭台銘講話比較重一點，這是不對的，因為總要等到正式決定再說重話，否則對郭是種傷害，但吳敦義從來沒有對郭講過任何的刺激話，所以才有今天的圓滿結局，這些有則改進，無則嘉勉，希望郭台銘寬宏大量。



至於郭辦說這期間有不少國民黨大老來向郭台銘提議，要換韓改郭選？



江碩平說，沒有這回事，韓國瑜是經過全代會通過的2020候選人，根本不可能再換，那些大老不知道是代表個人還是國民黨，他不清楚，但吳敦義都沒有這個意念，一再請副主席郝龍斌穿梭溝通，怎可能有這種事，一定是對手見縫插針。



媒體詢問韓國瑜民調下滑的狀況，江碩平表示，民調一定會提升，最主要是因為韓國瑜年輕選票比較差一點，目前還有機會補救，會推出讓年輕人有感有希望的政策，相信民調會往上走。