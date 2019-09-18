長實澄清無投資梧桐山隧道

中評社香港9月18日電／長實集團（1113）昨日澄清，李嘉誠及集團旗下公司，並無投資深圳梧桐山有關隧道。另外，近日網上流傳片段，指長實旗下港島海逸君綽酒店為示威者提供換裝場地及預留自助餐，該酒店發出嚴正聲明稱絕無其事。



網傳李嘉誠投資的梧桐山隧道在1987年通車，經營權30年，深圳市政府認為收費過高，因此打算2004年將之回購及免費開放，傳言更指李嘉誠最終於2011年以2.5億元出售項目蝕讓離場。



梧桐山隧道是深圳市的行車隧道之一，連接羅湖區和鹽田區，也是深圳首個使用BOT模式的市政工程。隧道位於深圳市羅（湖）沙（頭角）一級公路上，全長2322米，至1990年為當時中國內地最長、標準最高、設備齊全、自動化程度最高的一座公路隧道。第一期先建成上行洞並單洞雙向行駛，工程於1985年10月20日開工，1987年9月27日建成通車。由鐵道部隧道局設計處及遼寧市政工程公司設計，由鐵道部隧道局南方公司、遼寧市政工程公司、華泰工程公司等聯合施工。



1995年8月，梧桐山隧道第二期工程（下行隧道）開始投建，1997年6月竣工，之後改為雙洞雙向通車。並於當年引入社會資本，與香港中信集團旗下的佳達集團合資經營，佳達集團佔50%股份，特許經營30年。1998年，工程被評為魯班獎。



此外，長實旗下港島海逸君綽酒店昨亦指出，就近日有不實傳言指酒店為示威者提供換裝場地及預留自助餐，謹此嚴正聲明絕無其事。該酒店又指出，對這些憑空捏造的虛假謊言深感憤怒及遺憾，並希望各界認清事實真相，以免被別有用心人士矇騙。

