郭台銘披橘袍參選2020? 郭幕僚：不可能

林家興（右）接受周玉蔻訪問談郭台銘不參選2020大選連署。（周玉蔻嗆新聞提供） 中評社台北9月18日電／鴻海創辦人郭台銘16日宣布不參與2020大選的連署，為政壇投下一顆震撼彈，不過外傳郭台銘之於2020大選還有親民黨這張門票，郭台銘幕僚之一、永齡青年平台執行秘書林家興今天接受電台專訪時強調，“不可能”，郭台銘的個性不會接受。



永齡基金會副執行長蔡沁瑜18日接受媒體訪問時也說，郭台銘是親自否認，絕對沒有這樣的事，現在已經退出，很多事情就到此為止。



根據台媒報道，郭台銘幕僚之一林家興18日接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》訪問，被主持人周玉蔻問及外界有不少人疑惑，既然郭台銘決定不選，為什麼11日還要和台北市長柯文哲前往城隍廟？林家興表示，其實是時間序的問題，郭台銘先去城隍廟後，下午就拍攝影片。他也提到，其實他們一直在做“兩手準備”，希望讓郭台銘有充分時間思考。



林家興表示，不參與連署的因素是考量到，在這個時間點下去打“很容易被藍綠夾殺”。他也提到，在和柯文哲的合作與溝通過程中，民眾黨並沒有接受政治獻金或奧援。



針對郭台銘的下一步，是否有外傳“韓郭配”這個想法，林家興回應，郭台銘既然退黨也不參與大選連署，也就是說接下來所有對於大選的相關事務都不會再參與，不會再給任何意見。



被問是否會跟韓國瑜見面？林家興則搖頭並說，韓國瑜有沒有誠意，他們“拭目以待”，只是郭台銘這邊不會再參與任何與“總統”大選相關的事務，不過還是會參與政治跟公共事務。



談到郭陣營會不會派人參選“立委”，林家興直言，有被點名跟遷戶籍的幾位，這也是在對外界傳達一個訊號，雖然不參與大選，但對於實現公共政策的想法，郭台銘可能會用別的方式進行。