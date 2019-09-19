中評關注：郭柯繼續結盟？就看民眾黨秀提名

柯文哲與郭台銘9月11日清晨一起到新竹城隍廟參拜，之後一起吃米粉湯。（台灣民眾黨提供） 中評社台北9月19日電（記者 鄭羿菲）鴻海創辦人郭台銘日前宣布“不參與2020連署競選”，各界震驚，也打亂台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲的盤算佈局，但郭在聲明中講明“不放棄參與政治事務”，似為郭柯結盟還埋下伏筆。據了解，民眾黨今天開通政治獻金專戶開始接受捐款，而這幾天也可能將公布區域“立委”、不分區域“立委”的第一波名單，屆時郭董人馬是否在名單中，值得關注。



“郭柯結盟”之際，不少友柯人馬都進駐郭團隊助陣，包括柯幕僚、前國民黨“立委”李嘉進的兒子李縉穎等人，加深雙方合作態勢。但隨著郭台銘宣布“不參與2020連署競選”，原本旗下人馬有意參選“立委”選舉的動向，則成為郭柯會不會開啟結盟合作第二幕的契機，若郭柯仍在“立委”選舉強強聯手、站台、拜票、搶曝光，未必不能開闢出第三勢力的空間。



特別是郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜17日受訪時也證實“不排除”郭柯王合作，郭董旗下人馬考量會做通盤考量，未來可能以“無黨籍”或跟台灣民眾黨、中國國民黨前“立法院長”王金平的民主大聯盟合作。言下之意，似乎透露出郭家軍也有可能披民眾黨戰袍出征。



據了解，台灣民眾黨將在這幾天公布區域“立委”、不分區域“立委”的第一波名單，而原本對外表達可能參選“立委”，已將戶籍遷到桃園八德的蔡沁瑜、已將戶籍遷到台中北區的永齡基金會顧問郭昕宜，與外傳可能投入新北市第十選區（土城、三峽）“立委”選戰的李縉穎等人將成觀察指標，若郭董人馬披掛民眾黨戰袍，也將代表郭柯結盟進入第二幕，而分批公布的名單中若都有郭董人馬，恐也將成新聞焦點。



據台媒報道，郭陣營已備妥輔選利器，合作可持續推進，民眾黨也可運用，永齡基金會顧問高虹安對外表達，大數據中心的資料可供參選人做決策參考，“系統都已經開發了，民眾黨若有需要，絕對沒問題”。

