facebook四封點新聞　縱容山寨橫行

同日兩刪新官方賬號 議員批選擇性“滅聲”。 中評社香港9月18日電／美國一再透過刪除社交媒體賬號去封鎖香港社會上的消息，愛國愛港的《點新聞》就成為被針對的目標，連續四次被封鎖、刪除，就連工聯會立法會議員郭偉強昨日亦成為滅聲對象。不過，聲稱不允許散播暴力及不實言論的facebook，卻對山寨《點新聞》專頁及肆意散播謠言的縱暴派、暴徒的賬號始終“手下留情”。多名立法會議員昨日在接受香港文匯報訪問時，批評facebook選擇性“滅聲”，質疑其做法帶有強烈的政治目的。



自美國總統特朗普於8月下旬聲稱已將香港近期事件與中美貿易戰掛鈎後，美國兩大社交媒體facebook及Twitter就不斷選擇性開展“滅聲”行動，關閉或封鎖超過20萬個被認為是“抹黑反修例示威”的專頁、群組及個人賬戶。



facebook繼上周兩次對《點新聞》封鎖和無理由刪除頁面後，昨日再次出手，一日之內兩度刪去《點新聞》的官方賬號，並威脅不能再重新開設。



香港文匯報記者從《點新聞》了解到，上周六後，新開設的《點新聞》2.0專頁依然被不斷惡意投訴、舉報，投訴內容包括上周日有暴徒破壞港鐵、打人等視頻，facebook隨即以相關內容“散播仇恨”為由，對相關內容進行刪帖。



《點新聞》本周一下午直接向facebook行政總裁朱克伯格發信，批評facebook打壓新聞自由，當晚又對facebook刪帖行為進行申訴，惟翌日凌晨，facebook在不提供任何理由的情況下，直接刪除《點新聞》2.0專頁。



昨晨9點左右，《點新聞》新開設《點新聞》3.0，惟在傍晚約6時，該頁面再次被刪除，而原因則為“內容散播仇恨，存在謠言”，但就未有明確指出哪些內容涉及上述指控。同時，facebook更聲言，若再開設《點新聞》賬號，開設賬號的相關個人賬號亦會被封。



不過，由昨日早上至截稿前，facebook共出現5個山寨《點新聞》專頁均未被刪除。《點新聞》從昨日早上開始陸續向facebook對5個假專頁進行舉報投訴，惟全部不獲受理，並於同日下午再向facebook申訴其選擇性刪除專頁的信件，截至截稿前亦未收到回覆。