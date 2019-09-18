巴西三個月近5億隻蜜蜂　死於農藥中毒

中評社香港9月18日電／巴西非政府組織“巴西記者”和新聞社“公共機構”分析各州農業廳報告指出，2018年12月至今年2月，有近5億隻蜜蜂死亡，，80%的死蜜蜂體內有芬普尼等殺蟲劑。



研究證明芬普尼（fipronil）對蜜蜂的殺傷力很致命後，越南、烏拉圭和南非等國已禁用這種物質。



據中央社報道，巴西南部聖卡塔里納州檢察廳的調查顯示，今年1月約有5000萬隻蜜蜂死於農藥中毒，主要原因是用於這個地區大豆作物的芬普尼殺蟲劑。



聖卡塔里納州是巴西最大的蜂蜜出口州，99%的生產被認證為有機蜂蜜。生產商擔心，大量蜜蜂死亡會引起人們對聖卡塔里納蜂蜜品質的懷疑，影響其業務。



今年1月22日至31日，聖卡塔里納州檢察廳和州營農業綜合開發公司（Cidasc）視察州北部高原原始森林地區的生產商時，發現大量蜜蜂死亡，檢驗蜂屍結果發現3種殺蟲劑，包括由德國化學及製藥公司拜耳（Bayer）生產的殺蟲劑trifloxistrobina和triflumuron，更多的是全球化工業龍頭巴斯夫生產的殺蟲劑芬普尼。



兩家公司聲稱，他們的產品，如果按照準則使用，不會危害環境安全。Cidasc也沒有歸咎任何生產商，將芬普尼的污染視為意外。



聖卡塔里納聯邦大學（UFSC）教授、農業學家諾達里（Rubens Onofre Nodari）指出，這些殺蟲劑對蜜蜂的殺傷力很致命，一般農藥對蜜蜂有慢性的神經傷害，像芬普尼這類的殺蟲劑則是直接的急性致死，而在飛行過程中沒有死的生病蜜蜂，更會污染整個蜂巢。



這3種殺蟲劑的毒性被巴西衛生部列為第二類“高毒”。儘管如此，巴西還是開放它們用於農作物。