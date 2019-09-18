澳洲健行者失足摔落瀑布　斷腿痛苦爬行2天獲救

中評社香港9月18日電／一名澳洲健行者失足摔下6公尺高的瀑布，一條腿斷成兩截後大難不死，爬行2天到一處空地被搜救直升機發現，幸運獲救。



澳洲廣播公司新聞網（ABC News）和法新社報道，54歲的派克表示，他15日原本計劃在位於布里斯本西北方的尼波山（Mount Nebo）健行3小時，但不小心失足，摔下6公尺高的瀑布，造成腿和手腕骨折。



他在醫院病床告訴記者：“我翻滾好大一圈，撞上石頭，然後掉在小溪中。”



這名經驗老道的健行者說，他的腿直接斷成兩截。“不拖泥帶水，我想說‘現在我麻煩大了，因為沒有人知道我在哪裡’。”他立刻嘗試要打電話求救，但不小心把手機掉到水中，後來他開始爬行到空地，希望能被人發現獲救。



派克說，他用登山杖做為夾板固定嚴重受傷的腿，但造成的疼痛大到讓他產生幻覺。他靠著身上的“少許堅果、一條蛋白質能量棒和一些糖果”來維持體能，展開痛苦難耐的3公里路程，緩慢地爬行到空地。他說：“走路只需要40分鐘的距離，我用爬的花了將近2天。”



他15日晚間看到搜救直升機在上空飛行，但曉得他在“灌木叢中的深處”，根本不可能被發現。直升機終於在昨天下午看到派克，緊急他吊掛上直升機送醫治療。