港人團隊推出新技術：8毫升血可查14種癌

中評社北京9月18日電／我國癌症早期篩查率不足歐美四分之一，患者五年生存率亦幾乎只有歐美一半，早癌篩查有著巨大的需求。港人劉耀坤和他的內地團隊，與國家生物醫學材料工程技術研究中心、復旦大學附屬中山醫院、美國斯坦福大學開展科研合作，開發出一種基於納米和人工智能手段的泛癌種液體活檢技術。針對10多種常見腫瘤近萬例臨床樣本試驗顯示，其檢測腫瘤特異性超過98%，靈敏性普遍高於92%。據悉，在該技術下，只需要抽取8毫升血，就能一次性篩查14大腫瘤的罹患風險。目前，團隊在成都、上海等地有技術平台和研發團隊，並已啟動華南地區的技術和產品的應用推廣。



據介紹，近十多年來，我國癌症發病率企高不降，發病日趨年輕化。世界衛生組織相關研究表明，多數腫瘤在早期階段的治癒率可高達90%，目前，歐美發達國家早期癌症篩查率超過40%，而我國還不足10%，80%以上患者確診時都已進入中晚期。由此，與歐美發達國家67%的癌症五年生存率相比，我國只有38%。



今年2月召開的國務院常務會議上，李克強總理強調，推進癌症篩查和早診早治，努力降低死亡率。強化科技攻關，支持腫瘤診療新技術臨床研究和應用。



記者了解到泰萊生物創始人劉耀坤出身藥學專業，自1994年開始先後擔任默沙東、百特、中國生物製品等國際知名生物醫藥企業的中國區負責人。他看到了早癌篩查的巨大需求，並提早佈局。



據他介紹，核磁共振、腸胃鏡、CT等傳統“金標準”檢測還是最常用的癌症篩查手段，但它們都存在耗時、繁瑣、侵入性強、費用高等問題，在當前的醫療環境下，很難實現大規模人群的腫瘤早篩、普篩。因此，升級癌症早期檢測篩查技術，成為攻關重點。



泰萊生物與國際生物多組學專家、斯坦福大學遺傳系主任Michael Snyder，四川大學華西醫學中心，及國內近十家大三甲醫院等多中心合作，針對近兩萬例人類血液樣本進行了臨床研究。通過專利納米技術，將腫瘤細胞釋放的微量代謝物放大至一千至一萬倍，獲取多維度的數據信息，再結合先進機器學習算法，尋找到具有針對性的432個代謝標誌物組合，用來判斷所檢測的14大腫瘤的罹患風險。