不懂“小產權房”　　北上置業中招

工聯會陸頌雄及工聯會內地諮詢服務中心記者會，公佈就粵港澳大灣區置業問題作出研究及提出多項建議。（香港文匯報記者 攝） 中評社香港9月18日電／隨著大灣區融合不斷深入，不少香港人選擇在內地長期發展，並在當地置業居住或投資房產、商舖、車位，由此卻衍生出許多問題，令不少人墮入置業陷阱，蒙受金錢損失。有港人因不了解內地“小產權房”相關政策，購買後不能再次出售，還有不法中介用高價誘導長者買下車位，受害者難以追討責任。工聯會建議政府加快建設大灣區資訊共享平台，讓大眾了解內地土地政策，並加強特區政府駐內地城市辦事處職能，協助求助無門的置業買家。



中山工聯諮詢服務中心主任潘志輝昨日在記者會上表示，近年港人在內地置業遇到困難甚至騙局愈來愈常見，中心已接獲逾千求助個案，大部分與商住房、“小產權房”或無證“小產權舖”相關。



潘志輝解釋，內地土地分為“國有土地”和“集體土地”。國有土地上的普通居住用地使用年限為70年，屆滿後自動續期；但商業用地上的“商住房”僅有40年使用期，而且現時尚未有相關規定，有機會屆滿後被收回，而且商住房的水電費、貸款比率和稅率等亦會高於住宅單位。而集體土地上的物業則沒有正規房產證明屬“小產權房”，不能出售亦不受法律保護。



許多香港人因不了解內地購房政策，有些經紀還會提供虛假土地用途資訊或模糊說明物業用途，用以推銷，導致受害者買下並不符合需要的房產。



商舖和車位購買亦存在不少陷阱。潘志輝指，有種近年常見的商舖銷售陷阱叫做“售後返租”，開發商誤導投資者購買未完工的“樓花”商舖，再以租賃或委託經營形式讓出商舖的經營權，開發商向投資者承諾可觀的租金回報。



但不少受騙投資者僅在協議初期收到租金，其後收益中斷，原發展商或已成為空殼公司潛逃。



他並指，有發展商將商舖拆分成沒有“小房產證”的“格仔舖”出售，業主購入這些“小產權舖”後不能辦理過戶手續，亦難以追責，有港人一次購入4個格仔舖，損失達80萬港元。